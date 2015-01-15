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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:05

Был на Кипре зимой. Единственное место, где есть жизнь - Лимассол. Набережная там красивая. Погода зимой сильно лучше, чем в Украине. Недвига недешевая, согласен. Отапливаться норм кондиционером, но это будет и счёт за ээ
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Всем спасибо за ответы, с меня +.
BIGor
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