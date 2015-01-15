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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://ain.ua/2015/10/23/23-letnij-sotrudnik-google-zhivet-na-parkovke-i-ekonomit-90-doxoda/

Юный программист из Google попробовал оплачивать квартиру в Сан-Франциско с двумя спальнями и тремя сожителями по 65$ за сутки (около $2000 за месяц), но не потянул такую сумму. После этого решил переехать в грузовик площадью чуть меньше 12 м2.


Брэндон снимал квартиру во время прохождения стажировки, но как только узнал, что его берут на постоянную работу, то начал искать подходящий для жилья трейлер. Им стал Ford 2006 года с пробегом чуть больше 250 000 км, который Брэндон приобрел за $10 000, которые получил в виде бонуса при найме на работу в Google.

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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