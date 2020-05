"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".

Додано: Нед 10 тра, 2020 13:06

https://ain.ua/2015/10/23/23-letnij-sotrudnik-google-zhivet-na-parkovke-i-ekonomit-90-doxoda/



Юный программист из Google попробовал оплачивать квартиру в Сан-Франциско с двумя спальнями и тремя сожителями по 65$ за сутки (около $2000 за месяц), но не потянул такую сумму. После этого решил переехать в грузовик площадью чуть меньше 12 м2.





Брэндон снимал квартиру во время прохождения стажировки, но как только узнал, что его берут на постоянную работу, то начал искать подходящий для жилья трейлер. Им стал Ford 2006 года с пробегом чуть больше 250 000 км, который Брэндон приобрел за $10 000, которые получил в виде бонуса при найме на работу в Google.



Юный программист из Google попробовал оплачивать квартиру в Сан-Франциско с двумя спальнями и тремя сожителями по 65$ за сутки (около $2000 за месяц), но не потянул такую сумму. После этого решил переехать в грузовик площадью чуть меньше 12 м2.Брэндон снимал квартиру во время прохождения стажировки, но как только узнал, что его берут на постоянную работу, то начал искать подходящий для жилья трейлер. Им стал Ford 2006 года с пробегом чуть больше 250 000 км, который Брэндон приобрел за $10 000, которые получил в виде бонуса при найме на работу в Google.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/