Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Юный программист из Google попробовал оплачивать квартиру в Сан-Франциско с двумя спальнями и тремя сожителями по 65$ за сутки (около $2000 за месяц), но не потянул такую сумму. После этого решил переехать в грузовик площадью чуть меньше 12 м2.
Брэндон снимал квартиру во время прохождения стажировки, но как только узнал, что его берут на постоянную работу, то начал искать подходящий для жилья трейлер. Им стал Ford 2006 года с пробегом чуть больше 250 000 км, который Брэндон приобрел за $10 000, которые получил в виде бонуса при найме на работу в Google.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
pirat-d написав:есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
На выходные киевская ветка раскалилась до красна от политических дискуссий. Потому очень хорошо, хоть пан flaman - будучи хорошим специалистом во всех видах недвижимости - не отходит от темы этой ветки.
Да-да, интересны мнения людей...
Послушаем. Пока форумчане готовят мнения, замечу, что flyman с одной стороны делает ошибку, выделяя отдельные слова жирным шрифтом, ибо главным словом - и одним - в том тексте является совсем другое слово, а с другой стороны очень прав, не зря же ветка носит название: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:На выходные киевская ветка раскалилась до красна от политических дискуссий. Потому очень хорошо, хоть пан flaman - будучи хорошим специалистом во всех видах недвижимости - не отходит от темы этой ветки.
Да-да, интересны мнения людей...
Послушаем. Пока форумчане готовят мнения, замечу, что flyman с одной стороны делает ошибку, выделяя отдельные слова жирным шрифтом, ибо главным словом - и одним - в том тексте является совсем другое слово, а с другой стороны очень прав, не зря же ветка носит название: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".