Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Юный программист из Google попробовал оплачивать квартиру в Сан-Франциско с двумя спальнями и тремя сожителями по 65$ за сутки (около $2000 за месяц), но не потянул такую сумму. После этого решил переехать в грузовик площадью чуть меньше 12 м2.
Брэндон снимал квартиру во время прохождения стажировки, но как только узнал, что его берут на постоянную работу, то начал искать подходящий для жилья трейлер. Им стал Ford 2006 года с пробегом чуть больше 250 000 км, который Брэндон приобрел за $10 000, которые получил в виде бонуса при найме на работу в Google.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
pirat-d написав:есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
На выходные киевская ветка раскалилась до красна от политических дискуссий. Потому очень хорошо, хоть пан flaman - будучи хорошим специалистом во всех видах недвижимости - не отходит от темы этой ветки.
Да-да, интересны мнения людей...
Послушаем. Пока форумчане готовят мнения, замечу, что flyman с одной стороны делает ошибку, выделяя отдельные слова жирным шрифтом, ибо главным словом - и одним - в том тексте является совсем другое слово, а с другой стороны очень прав, не зря же ветка носит название: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:На выходные киевская ветка раскалилась до красна от политических дискуссий. Потому очень хорошо, хоть пан flaman - будучи хорошим специалистом во всех видах недвижимости - не отходит от темы этой ветки.
Да-да, интересны мнения людей...
Послушаем. Пока форумчане готовят мнения, замечу, что flyman с одной стороны делает ошибку, выделяя отдельные слова жирным шрифтом, ибо главным словом - и одним - в том тексте является совсем другое слово, а с другой стороны очень прав, не зря же ветка носит название: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
sinus написав: Ох і горе-інвестор, ох і невіглас!! Краще погугліть, гугл інвесторе , з чого сплачує податки резидент Іспанії, а потім погугліть, що мається на увазі під згодою подвійного оподаткування.
Підказка-резиденти США, Турції та Іспанії( ті,хто мешкає в цих країнах більше ніж 183 дня на рік) сплачують податки в країні свого резидентства, увага!,з всього світового прибутку!
А згода про двійне оподаткування -означає те, що якщо в Польщі податок ,наприклад 8% зі здачі нерухомості в аренду, а в Іспанії, залежно від суми прибутку, ну нехай буде 25%, то в Польщі ви сплачуєте 8%,але насправді 19% для нерезидентів, а в Іспанії сплачуєте різницю 25%-19% сплачених у Польщі дорівнює ще 6% треба сплатити в Іспанії. І чим більше буде прибуток, тим більше буде % податку в Іспанії.
Акурт, скільки податків заплатив Ердогану?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:... вобщем, были бы интересны мнения людей)
Не заважайте людям готувати свою думку за згаданим вище питанням. Ви ж відсьогодні стали знаним фахівцем із нерухомості США та Великої Британії - за день 6 постів про те. То не знижуйте планку... Іспанія... Польщя... Туреччина.... То для Вас не той рівень...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:На выходные киевская ветка раскалилась до красна от политических дискуссий. Потому очень хорошо, хоть пан flaman - будучи хорошим специалистом во всех видах недвижимости - не отходит от темы этой ветки.
Да-да, интересны мнения людей...
Послушаем. Пока форумчане готовят мнения, замечу, что flyman с одной стороны делает ошибку, выделяя отдельные слова жирным шрифтом, ибо главным словом - и одним - в том тексте является совсем другое слово, а с другой стороны очень прав, не зря же ветка носит название: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
красиво подмечено
Звісно, пан Акурт - ріелтор-заганяла високого класу, канд. техн. наук .
Тобто він користується науковими підходами для пошуку оленів і впарювання їм турецької курортної нерухомості.
Пан Акурт, чи можу я з доплатою поміняти свою квартиру на Виноградарі на квартиру в Анталії? Чи можна знайти варіанти? Турки ж їдуть в Київ, і докуя!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
sinus написав: Ох і горе-інвестор, ох і невіглас!! Краще погугліть, гугл інвесторе , з чого сплачує податки резидент Іспанії, а потім погугліть, що мається на увазі під згодою подвійного оподаткування.
Підказка-резиденти США, Турції та Іспанії( ті,хто мешкає в цих країнах більше ніж 183 дня на рік) сплачують податки в країні свого резидентства, увага!,з всього світового прибутку!
А згода про двійне оподаткування -означає те, що якщо в Польщі податок ,наприклад 8% зі здачі нерухомості в аренду, а в Іспанії, залежно від суми прибутку, ну нехай буде 25%, то в Польщі ви сплачуєте 8%,але насправді 19% для нерезидентів, а в Іспанії сплачуєте різницю 25%-19% сплачених у Польщі дорівнює ще 6% треба сплатити в Іспанії. І чим більше буде прибуток, тим більше буде % податку в Іспанії.
Акурт, скільки податків заплатив Ердогану?
Акурт проігнорує це питання. Проте він розкаже в черговий раз про дешеву рибу і поживний турецький йогурт у великих упаковках.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців