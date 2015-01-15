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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 тра, 2020 09:28
change_pm в мене стійке враження що пан любитель турецької анатолійської нерухомості пише з багатьох обліківок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 11 тра, 2020 09:40
Ти ба, як славетна когорта знавців інвестицій Frant, flyman, Мизантроп розкудахталася...
Аж підстрибують, випереджаючи одне одного...
Ай, молодці!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:01
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