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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:28

change_pm в мене стійке враження що пан любитель турецької анатолійської нерухомості пише з багатьох обліківок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:40

Ти ба, як славетна когорта знавців інвестицій Frant, flyman, Мизантроп розкудахталася...
Аж підстрибують, випереджаючи одне одного...

Ай, молодці!
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:01

  Frant написав:change_pm в мене стійке враження що пан любитель турецької анатолійської нерухомості пише з багатьох обліківок.

Хм...можливо він - це індійський Бог Вішну (можливо переплутав ім"я)???
Той, який з 6 руками :?: :!:
change_pm
 
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