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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:28

change_pm в мене стійке враження що пан любитель турецької анатолійської нерухомості пише з багатьох обліківок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:40

Ти ба, як славетна когорта знавців інвестицій Frant, flyman, Мизантроп розкудахталася...
Аж підстрибують, випереджаючи одне одного...

Ай, молодці!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:01

  Frant написав:change_pm в мене стійке враження що пан любитель турецької анатолійської нерухомості пише з багатьох обліківок.

Хм...можливо він - це індійський Бог Вішну (можливо переплутав ім"я)???
Той, який з 6 руками :?: :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:53

Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія і

от ради чого можна було перечитати всю тему від А-Я..
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4735518#p4735518

  sinus написав:
  change_pm написав:Допустим, вы уже достигли своей цели в инвестициях и имеете пассивный доход.

Вопрос: какую страну выбрать для жизни на пенсии и какой регион этой страны -
Испания vs Италия?

Допустим, еще есть деньги на покупку "домика" в деревне за 100к евро и ежемесячный доход в 1 тыс или 2 тыс евро.

Какая страна будет более выгодна для жизни с точки зрения безопасности, медицины, стоимости жизни и немаловажное, НАЛОГОВ на ваш пассивный доход?

Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:04

  change_pm написав:
  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4735878#p4735878
  sinus написав:Ох і горе-інвестор, ох і невіглас!!
Краще погугліть, гугл інвесторе :D , з чого сплачує податки резидент Іспанії, а потім погугліть, що мається на увазі під згодою подвійного оподаткування.

Підказка-резиденти США, Турції та Іспанії( ті,хто мешкає в цих країнах більше ніж 183 дня на рік) сплачують податки в країні свого резидентства, увага!,з всього світового прибутку!

А згода про двійне оподаткування -означає те, що якщо в Польщі податок ,наприклад 8% зі здачі нерухомості в аренду, а в Іспанії, залежно від суми прибутку, ну нехай буде 25%, то в Польщі ви сплачуєте 8%,але насправді 19% для нерезидентів, а в Іспанії сплачуєте різницю 25%-19% сплачених у Польщі дорівнює ще 6% треба сплатити в Іспанії.
І чим більше буде прибуток, тим більше буде % податку в Іспанії.



Слухай Флай, молодець, що це нарив. Тоді пан сінус-траст таким розумним казався (а мені зразу здався ррокнутим на голову), і оказався любителем американських бомжів, з якими він американьську мову вчив.
Та ще й за 2 роки встиг отримати американський пашпорт - рекорд. Красава! Це, мабудь, завдячуючи бомж-школі :lol:

Ось що стосовно його кваліфікації думають інші форумчане, з тієї ж сторінки.
Зображення

Ну, і ще дуже смішно, як він опинився розкоряченим між Україною і Польшєю без документів і скрізь застрягши (а так дишав, так дишав!).
Ну, я і не здивован, Бог карає таких цєбє :!:

прогресивна шкала оподаткування, не чув?

Коли виєявиться, що ти заплатив уже податок по сердній ставці, напр 25% в Польщі,
будучи резидентом Іспанії і маючи дохід в Іспанії і сплативши податки теж, скажімо, по середній ставці 25%, і подаючи декларацію про всі доходи, виявляється, що тобі тре за дохід отриманий в Польщі ще доплатит 25% уряду Іспанії, так як екстра дохід уже іде по шкалі оподаткування 50%.

Але ж тут розказує акурт, як добре будит резидентом Туреччини, заробляючи де інде гроші і не сплачуючи податки.

А загонялово в темі про інвестування в РН за кордоном закінчилося тим, що:

1) що в результаті за 2020 було би вийти в 0% це щастя

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4919016#p4919016
Зараз нікуди вже не інвестуємо...
  change_pm написав:Зараз дивлюсь RT, BBC зламався... :(

Обговорюють Rent strike worldwide. Про "битву" орендарів і орендодавців. Це піпець!

Я готуюсь отримати в цьому році 0 доларів пасивного доходу. Нуль не тому, що доходу взагалі не буде, буде, але такий, що не покриє затрати приміщень без орендарів.
Тут як би в мінус не спрацювати!


2) щоб інвестувати в РН за кордоном і мати прибуток, то тре там жити тривалий час із всіма наслідками щодо резидентсва і оподаткування, наявністю доходу і рівнем витрат.

і останнє, повторю ще раз
3) відповідь сінуса на запитання Трайбеки:
"Какая страна будет более выгодна для жизни с точки зрения безопасности, медицины, стоимости жизни и немаловажное, НАЛОГОВ на ваш пассивный доход?"

Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:58

  change_pm написав:
  Frant написав:change_pm в мене стійке враження що пан любитель турецької анатолійської нерухомості пише з багатьох обліківок.

Хм...можливо він - це індійський Бог Вішну (можливо переплутав ім"я)???
Той, який з 6 руками :?: :!:


Не заморачиватесь, меня тоже подозревали, что я клон Акурта)). Помните, как в известном фильме: "Никому верить нельзя...)))))" :mrgreen:
Тема МЕГАинтересная и информативная. Кому она мешает, нИпАнятна... :?:
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:03

  flyman написав:і останнє, повторю ще раз
3) відповідь сінуса на запитання Трайбеки:
"Какая страна будет более выгодна для жизни с точки зрения безопасности, медицины, стоимости жизни и немаловажное, НАЛОГОВ на ваш пассивный доход?"

Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.

Який же ти все-таки класний чувак! Твоє б завзяття в правильне русло, ти би був вже мільйонером!

1. не забувай про договори уникнення подвійного оподаткування.
2. ти не дочитав, що синус сказав про Туречину :shock:

3. ага, і по доходу відповів тобі і профільній гілці 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:58

У понеділок роботи не починай і в дорогу не вирушай.
Народна приказка.

Пан flyman ретельно перечитує цю гілку. Це добре. Можливо - десь з вірогідністью не менше 0,05% - набереться розуму.

Важливе зауваження: на цьому форумі і на цій гілці дійсно багато часу писав форумчанин із ніком sinus. На жаль, після важкої хвороби він помер. В Україні. А було би цікаво дізнатися, чому він прийшов до такого висновку, як вказано вище.

Я точно знаю, що одна людина на форумі - не розділяючи думки sinus - але будучи близькою - могла би прокоментувати той пост вище, на який посилаються.
Було би цікаво.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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