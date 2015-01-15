Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Ох і горе-інвестор, ох і невіглас!! Краще погугліть, гугл інвесторе , з чого сплачує податки резидент Іспанії, а потім погугліть, що мається на увазі під згодою подвійного оподаткування.
Підказка-резиденти США, Турції та Іспанії( ті,хто мешкає в цих країнах більше ніж 183 дня на рік) сплачують податки в країні свого резидентства, увага!,з всього світового прибутку!
А згода про двійне оподаткування -означає те, що якщо в Польщі податок ,наприклад 8% зі здачі нерухомості в аренду, а в Іспанії, залежно від суми прибутку, ну нехай буде 25%, то в Польщі ви сплачуєте 8%,але насправді 19% для нерезидентів, а в Іспанії сплачуєте різницю 25%-19% сплачених у Польщі дорівнює ще 6% треба сплатити в Іспанії. І чим більше буде прибуток, тим більше буде % податку в Іспанії.
Слухай Флай, молодець, що це нарив. Тоді пан сінус-траст таким розумним казався (а мені зразу здався ррокнутим на голову), і оказався любителем американських бомжів, з якими він американьську мову вчив. Та ще й за 2 роки встиг отримати американський пашпорт - рекорд. Красава! Це, мабудь, завдячуючи бомж-школі
Ось що стосовно його кваліфікації думають інші форумчане, з тієї ж сторінки.
Ну, і ще дуже смішно, як він опинився розкоряченим між Україною і Польшєю без документів і скрізь застрягши (а так дишав, так дишав!). Ну, я і не здивован, Бог карає таких цєбє
прогресивна шкала оподаткування, не чув?
Коли виєявиться, що ти заплатив уже податок по сердній ставці, напр 25% в Польщі, будучи резидентом Іспанії і маючи дохід в Іспанії і сплативши податки теж, скажімо, по середній ставці 25%, і подаючи декларацію про всі доходи, виявляється, що тобі тре за дохід отриманий в Польщі ще доплатит 25% уряду Іспанії, так як екстра дохід уже іде по шкалі оподаткування 50%.
Але ж тут розказує акурт, як добре будит резидентом Туреччини, заробляючи де інде гроші і не сплачуючи податки.
А загонялово в темі про інвестування в РН за кордоном закінчилося тим, що:
1) що в результаті за 2020 було би вийти в 0% це щастя
change_pm написав:Зараз дивлюсь RT, BBC зламався...
Обговорюють Rent strike worldwide. Про "битву" орендарів і орендодавців. Це піпець!
Я готуюсь отримати в цьому році 0 доларів пасивного доходу. Нуль не тому, що доходу взагалі не буде, буде, але такий, що не покриє затрати приміщень без орендарів. Тут як би в мінус не спрацювати!
2) щоб інвестувати в РН за кордоном і мати прибуток, то тре там жити тривалий час із всіма наслідками щодо резидентсва і оподаткування, наявністю доходу і рівнем витрат.
і останнє, повторю ще раз 3) відповідь сінуса на запитання Трайбеки: "Какая страна будет более выгодна для жизни с точки зрения безопасности, медицины, стоимости жизни и немаловажное, НАЛОГОВ на ваш пассивный доход?"
Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:і останнє, повторю ще раз 3) відповідь сінуса на запитання Трайбеки: "Какая страна будет более выгодна для жизни с точки зрения безопасности, медицины, стоимости жизни и немаловажное, НАЛОГОВ на ваш пассивный доход?"
Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.
Який же ти все-таки класний чувак! Твоє б завзяття в правильне русло, ти би був вже мільйонером!
1. не забувай про договори уникнення подвійного оподаткування. 2. ти не дочитав, що синус сказав про Туречину
3. ага, і по доходу відповів тобі і профільній гілці
У понеділок роботи не починай і в дорогу не вирушай. Народна приказка.
Пан flyman ретельно перечитує цю гілку. Це добре. Можливо - десь з вірогідністью не менше 0,05% - набереться розуму.
Важливе зауваження: на цьому форумі і на цій гілці дійсно багато часу писав форумчанин із ніком sinus. На жаль, після важкої хвороби він помер. В Україні. А було би цікаво дізнатися, чому він прийшов до такого висновку, як вказано вище.
Я точно знаю, що одна людина на форумі - не розділяючи думки sinus - але будучи близькою - могла би прокоментувати той пост вище, на який посилаються. Було би цікаво.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).