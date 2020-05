Додано: Пон 11 тра, 2020 10:53



sinus написав: change_pm написав: Допустим, вы уже достигли своей цели в инвестициях и имеете пассивный доход.



Вопрос: какую страну выбрать для жизни на пенсии и какой регион этой страны -

Испания vs Италия?



Допустим, еще есть деньги на покупку "домика" в деревне за 100к евро и ежемесячный доход в 1 тыс или 2 тыс евро.



Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все. Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все. от ради чого можна було перечитати всю тему від А-Я..

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

