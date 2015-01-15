Додано: Пон 11 тра, 2020 12:58

У понеділок роботи не починай і в дорогу не вирушай.

Народна приказка.



Пан flyman ретельно перечитує цю гілку. Це добре. Можливо - десь з вірогідністью не менше 0,05% - набереться розуму.



Важливе зауваження: на цьому форумі і на цій гілці дійсно багато часу писав форумчанин із ніком sinus. На жаль, після важкої хвороби він помер. В Україні. А було би цікаво дізнатися, чому він прийшов до такого висновку, як вказано вище.



Я точно знаю, що одна людина на форумі - не розділяючи думки sinus - але будучи близькою - могла би прокоментувати той пост вище, на який посилаються.

Було би цікаво.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).