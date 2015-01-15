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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 тра, 2020 09:28
change_pm в мене стійке враження що пан любитель турецької анатолійської нерухомості пише з багатьох обліківок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 11 тра, 2020 09:40
Ти ба, як славетна когорта знавців інвестицій Frant, flyman, Мизантроп розкудахталася...
Аж підстрибують, випереджаючи одне одного...
Ай, молодці!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:01
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:53
Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія і
от ради чого можна було перечитати всю тему від А-Я..
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4735518#p4735518
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 11 тра, 2020 11:04
прогресивна шкала оподаткування, не чув?
Коли виєявиться, що ти заплатив уже податок по сердній ставці, напр 25% в Польщі,
будучи резидентом Іспанії і маючи дохід в Іспанії і сплативши податки теж, скажімо, по середній ставці 25%, і подаючи декларацію про всі доходи, виявляється, що тобі тре за дохід отриманий в Польщі ще доплатит 25% уряду Іспанії, так як екстра дохід уже іде по шкалі оподаткування 50%.
Але ж тут розказує акурт, як добре будит резидентом Туреччини, заробляючи де інде гроші і не сплачуючи податки.
А загонялово в темі про інвестування в РН за кордоном закінчилося тим, що:
1) що в результаті за 2020 було би вийти в 0% це щастя
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4919016#p4919016
Зараз нікуди вже не інвестуємо...
2) щоб інвестувати в РН за кордоном і мати прибуток, то тре там жити тривалий час із всіма наслідками щодо резидентсва і оподаткування, наявністю доходу і рівнем витрат.
і останнє, повторю ще раз
3) відповідь сінуса на запитання Трайбеки:
"Какая страна будет более выгодна для жизни с точки зрения безопасности, медицины, стоимости жизни и немаловажное, НАЛОГОВ на ваш пассивный доход?"
Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 11 тра, 2020 11:58
Не заморачиватесь, меня тоже подозревали, что я клон Акурта)). Помните, как в известном фильме: "Никому верить нельзя...)))))"
Тема МЕГАинтересная и информативная. Кому она мешает, нИпАнятна...
Додано: Пон 11 тра, 2020 12:03
Який же ти все-таки класний чувак! Твоє б завзяття в правильне русло, ти би був вже мільйонером!
1. не забувай про договори уникнення подвійного оподаткування.
2. ти не дочитав, що синус сказав про Туречину
3. ага, і по доходу відповів тобі і профільній гілці
Додано: Пон 11 тра, 2020 12:58
У понеділок роботи не починай і в дорогу не вирушай.
Народна приказка.
Пан flyman ретельно перечитує цю гілку. Це добре. Можливо - десь з вірогідністью не менше 0,05% - набереться розуму.
Важливе зауваження: на цьому форумі і на цій гілці дійсно багато часу писав форумчанин із ніком sinus. На жаль, після важкої хвороби він помер. В Україні. А було би цікаво дізнатися, чому він прийшов до такого висновку, як вказано вище.
Я точно знаю, що одна людина на форумі - не розділяючи думки sinus - але будучи близькою - могла би прокоментувати той пост вище, на який посилаються.
Було би цікаво.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ого, мене тут назгадували, а я думаю чого це менi вчора ікалось?
По-перше, так цитати, на які дав відсилання Флаймен, написав дійсно я, бо Батька помер наприкінці 2018 року і написати в ті дати просто вже не мав можливості, а я писав з його акаунту, бо він так прохав, коли рік після смерті пройшов, я попрохав модераторів перенести мене на цей акаунт з якого я пишу зараз, щоб не плутали мої написи з батьківськими.
Що до змісту приведених цитат, а що там не так?
Людина питалась де життя дешевше і податки невеликі, я люб'язно їй відповів, я ж не сказав, що я там хочу жити, а тільки відповів на запитання.
Чи хтось не згоден, що в названих мною країнах і життя дешевше і податки порівняно з їншими країнами, занизькі?
Україна-5% ФОП,Болгарія, Македонія-10%, Монтенегро-9% і нема прогресуючої ставки податків від прибутку.
До речі, Раша-6%.
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:30
cтарик возбуждался на букву "1" намеднях .Был и такой болван memberlist.php?mode=viewprofile&u=125405
Совпадение?Не думайТе.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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