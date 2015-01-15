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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:31

  change_pm написав:



Ну, і ще дуже смішно, як він опинився розкоряченим між Україною і Польшєю без документів і скрізь застрягши (а так дишав, так дишав!).
Ну, я і не здивован, Бог карає таких цєбє :!:


На злощасті свого щастя не збудуєшь!
Так опинився, ну то й що? Карантин же не довічно буде тривати.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:34

Пане Trast'e - не ображайтеся - просто зранку збоченці залили гілку смородом, та була трохи нервова ситуація. Прийшлося провітрювати. Он Мизантроп досі дмихає і дає якісь посилання на якихось заблокованих форумчан. До чого те - ніхто не розуміє.
Зазвичай мекає ось так:
  Мизантрóп написав: Хі хі©

А тут аж 2 (два) рядки перед Вами душа, що кидається та стрибає, виплеснула...

А так ми реально раді, що Ви відгукнулися.
Будемо дуже раді, якщо - я гадаю - у Вас за останінй час або змінилися думки, або пришли нові - що і як прокоментуєтез приводу того, в якій країні краще жити, щоби подалі від знеровавних життям та безгрошів"ям осіб, що з ранку творять, сидячи на теритоорії Кагарлицького району Київської області?
Був би вдячний. Бо це було би за темою гілки.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 тра, 2020 14:43, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:37

  change_pm написав:
  flyman написав:і останнє, повторю ще раз
3) відповідь сінуса на запитання Трайбеки:
"Какая страна будет более выгодна для жизни с точки зрения безопасности, медицины, стоимости жизни и немаловажное, НАЛОГОВ на ваш пассивный доход?"

Україна, потім Македонія, потім Болгарія, потім Чорногорія ну і все.

Який же ти все-таки класний чувак! Твоє б завзяття в правильне русло, ти би був вже мільйонером!

1. не забувай про договори уникнення подвійного оподаткування.



Мені от цікаво, а до чого тут ви приліпили ці договори, а що вони означають ви знаєте?
Бо здається. з того що ви пишите, таке відчуття, що ні.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42

  akurt написав:Пане Trast'e - не ображайтеся - просто зранку збоченці залили гілку смородом, та була трохи нервова ситуація. Прийшлося провітрювати.
А так ми реально раді, що Ви відгукнулися.
Будемо дуже раді, якщо - я гадаю - у Вас за останінй час або змінилися думки, або пришли нові - що і як прокоментуєте.
Був би вдячний. Я вас поважаю.

Які ж тут думки?
Відчинять кордони, поїду до Польщі, відкрию ООО, розпродам квартири, та почну зелений туризм розвивати.
На найближчі 2 роки це буде дуже користуватися попитом.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:46

Супер!
Я чогось так і впевнений був, що Ви - як і всі НОРМАЛЬНІ люди - тихенько очікуєте закінчення цієї біди.
А що ще робити? Он вже і Люфтганза, і Чеські авіалінії, і WIZZAIR відкривають рейси в Україну. Все буде добре!

Маєте рацію. При правильній організації справи - то завжди сталий прибуток.
Ось дивіться, як влашувала ту справу наша українка в Туреччині - просто супер.
Взагалі мешкає в Стамбулі, але спеціалізується на "Зеленому туризмі" в північній частині Туреччини - "Караденіз". Там і другі за величиної в світі каньони і вцілілі кам"яні мости через річки, побудовані 2000 років тому, і православні монастирі.
То вона всім пропонує купити авіаквиток до Тробзона - далі зустрічає всіх з літака і 4 дні - калейдоскоп - і годує, і поселяє, і водить по горах групу до 12 осіб.
Зазвичай в неї тур коштує 700 доларів.
Зараз у зв"язку з панедмією знизила - ОТ ПРАВИЛЬНИЙ МАРКЕТІНГ! - до 450 доларів з людини.
Супер!
Це вам на ганятися за кешбеками від Альфа-банку та мекати по буденних днях ось так:
  Мизантрóп написав: Хі хі©

А по вихідним - ось так:
  Мизантрóп написав: Хо хо©
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Trast написав:Відчинять кордони, поїду до Польщі, відкрию ООО, розпродам квартири
а мы в район Хурмы,к витьку за нашими квартирами,которые были не нашими.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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