На злощасті свого щастя не збудуєшь!
Так опинився, ну то й що? Карантин же не довічно буде тривати.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 14:31
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:34
Пане Trast'e - не ображайтеся - просто зранку збоченці залили гілку смородом, та була трохи нервова ситуація. Прийшлося провітрювати. Он Мизантроп досі дмихає і дає якісь посилання на якихось заблокованих форумчан. До чого те - ніхто не розуміє.
Зазвичай мекає ось так:
А тут аж 2 (два) рядки перед Вами душа, що кидається та стрибає, виплеснула...
А так ми реально раді, що Ви відгукнулися.
Будемо дуже раді, якщо - я гадаю - у Вас за останінй час або змінилися думки, або пришли нові - що і як прокоментуєтез приводу того, в якій країні краще жити, щоби подалі від знеровавних життям та безгрошів"ям осіб, що з ранку творять, сидячи на теритоорії Кагарлицького району Київської області?
Був би вдячний. Бо це було би за темою гілки.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 тра, 2020 14:43, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:37
Мені от цікаво, а до чого тут ви приліпили ці договори, а що вони означають ви знаєте?
Бо здається. з того що ви пишите, таке відчуття, що ні.
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42
Які ж тут думки?
Відчинять кордони, поїду до Польщі, відкрию ООО, розпродам квартири, та почну зелений туризм розвивати.
На найближчі 2 роки це буде дуже користуватися попитом.
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:46
Супер!
Я чогось так і впевнений був, що Ви - як і всі НОРМАЛЬНІ люди - тихенько очікуєте закінчення цієї біди.
А що ще робити? Он вже і Люфтганза, і Чеські авіалінії, і WIZZAIR відкривають рейси в Україну. Все буде добре!
Маєте рацію. При правильній організації справи - то завжди сталий прибуток.
Ось дивіться, як влашувала ту справу наша українка в Туреччині - просто супер.
Взагалі мешкає в Стамбулі, але спеціалізується на "Зеленому туризмі" в північній частині Туреччини - "Караденіз". Там і другі за величиної в світі каньони і вцілілі кам"яні мости через річки, побудовані 2000 років тому, і православні монастирі.
То вона всім пропонує купити авіаквиток до Тробзона - далі зустрічає всіх з літака і 4 дні - калейдоскоп - і годує, і поселяє, і водить по горах групу до 12 осіб.
Зазвичай в неї тур коштує 700 доларів.
Зараз у зв"язку з панедмією знизила - ОТ ПРАВИЛЬНИЙ МАРКЕТІНГ! - до 450 доларів з людини.
Супер!
Це вам на ганятися за кешбеками від Альфа-банку та мекати по буденних днях ось так:
А по вихідним - ось так:
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а мы в район Хурмы,к витьку за нашими квартирами,которые были не нашими.Хо-Хо-Хо.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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