Додано: Пон 11 тра, 2020 14:46

Мизантрóп написав: Хі хі© Хі хі©

Мизантрóп написав: Хо хо© Хо хо©

Супер!Я чогось так і впевнений був, що Ви - як і всі НОРМАЛЬНІ люди - тихенько очікуєте закінчення цієї біди.А що ще робити? Он вже і Люфтганза, і Чеські авіалінії, і WIZZAIR відкривають рейси в Україну. Все буде добре!Маєте рацію. При правильній організації справи - то завжди сталий прибуток.Ось дивіться, як влашувала ту справу наша українка в Туреччині - просто супер.Взагалі мешкає в Стамбулі, але спеціалізується на "Зеленому туризмі" в північній частині Туреччини - "Караденіз". Там і другі за величиної в світі каньони і вцілілі кам"яні мости через річки, побудовані 2000 років тому, і православні монастирі.То вона всім пропонує купити авіаквиток до Тробзона - далі зустрічає всіх з літака і 4 дні - калейдоскоп - і годує, і поселяє, і водить по горах групу до 12 осіб.Зазвичай в неї тур коштує 700 доларів.Зараз у зв"язку з пандемією знизила - ОТ ПРАВИЛЬНИЙ МАРКЕТІНГ! - до 450 доларів з людини.Супер!Це вам на ганятися за кешбеками від Альфа-банку та мекати по буденних днях ось так:А по вихідним - ось так: