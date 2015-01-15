На злощасті свого щастя не збудуєшь!
Так опинився, ну то й що? Карантин же не довічно буде тривати.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 14:31
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:34
Пане Trast'e - не ображайтеся - просто зранку збоченці залили гілку смородом, та була трохи нервова ситуація. Прийшлося провітрювати. Он Мизантроп досі дмихає і дає якісь посилання на якихось заблокованих форумчан. До чого те - ніхто не розуміє.
Зазвичай мекає ось так:
А тут аж 2 (два) рядки перед Вами душа, що кидається та стрибає, виплеснула...
А так ми реально раді, що Ви відгукнулися.
Будемо дуже раді, якщо - я гадаю - у Вас за останінй час або змінилися думки, або пришли нові - що і як прокоментуєтез приводу того, в якій країні краще жити, щоби подалі від знеровавних життям та безгрошів"ям осіб, що з ранку творять, сидячи на теритоорії Кагарлицького району Київської області?
Був би вдячний. Бо це було би за темою гілки.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 тра, 2020 14:43, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:37
Мені от цікаво, а до чого тут ви приліпили ці договори, а що вони означають ви знаєте?
Бо здається. з того що ви пишите, таке відчуття, що ні.
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42
Які ж тут думки?
Відчинять кордони, поїду до Польщі, відкрию ООО, розпродам квартири, та почну зелений туризм розвивати.
На найближчі 2 роки це буде дуже користуватися попитом.
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:46
Супер!
Я чогось так і впевнений був, що Ви - як і всі НОРМАЛЬНІ люди - тихенько очікуєте закінчення цієї біди.
А що ще робити? Он вже і Люфтганза, і Чеські авіалінії, і WIZZAIR відкривають рейси в Україну. Все буде добре!
Маєте рацію. При правильній організації справи - то завжди сталий прибуток.
Ось дивіться, як влашувала ту справу наша українка в Туреччині - просто супер.
Взагалі мешкає в Стамбулі, але спеціалізується на "Зеленому туризмі" в північній частині Туреччини - "Караденіз". Там і другі за величиної в світі каньони і вцілілі кам"яні мости через річки, побудовані 2000 років тому, і православні монастирі.
То вона всім пропонує купити авіаквиток до Тробзона - далі зустрічає всіх з літака і 4 дні - калейдоскоп - і годує, і поселяє, і водить по горах групу до 12 осіб.
Зазвичай в неї тур коштує 700 доларів.
Зараз у зв"язку з пандемією знизила - ОТ ПРАВИЛЬНИЙ МАРКЕТІНГ! - до 450 доларів з людини.
Супер!
Це вам на ганятися за кешбеками від Альфа-банку та мекати по буденних днях ось так:
А по вихідним - ось так:
Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 тра, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а мы в район Хурмы,к витьку за нашими квартирами,которые были не нашими.Хо-Хо-Хо.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 11 тра, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:01
До закінчення біди ще далеко, вона тільки починається і світ переформатується-деякі професії зникнуть, деякі послуги теж, багато бізнесів збанкрутує але й багато виникне нових.
Але мені головне, щоб кордони відчинили, а далі вже якось буде.
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:17
Зараз прості речі стали складними.
Саме в ці хвилини пробиваються з Києва в Берлін приятелі на авто.
Суцільний жах:
- через Ягодин іх не пропустили, тому що Польщя закрила транзит. В Ягодину цікаво зроблено - щоби заробити - поставили знак СТОП за 200 м до кордону і за 50 м за знаком - авто дорожньої поліції - державі іде за кожного телепня 250 гривень. Заплатили.
- поїхали на Чоп.
- Через Чоп виїхали з України. Написали так: "Пропустили, але перевернули усю машину вверх дном) вперше таке бачу, так і не зрозуміла, що шукали. Але пропускають не всіх. Там теж є сльози і повернення назад в Україну."
Зараз написали, що замість 1300 км до Берліна хоча б вкластися в 3000 км...
Всім важко: навіть знервовані відсутністю сьогодні кешбеку не даремно мекають ось так - по новому:
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 11 тра, 2020 16:35
quote="4961104:Мизантрóп"
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cтарик возбуждался на букву "1" намеднях .Был и такой болван memberlist.php?mode=viewprofile&u=125405
Совпадение?Не думайТе.
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change_pm признався, що грався в турецькі депо під 18%, та і стилістика дуже подібна до акуртовської.
ще на опортуніті кост було збудження.
акурт теж аж підскакує коли чує дивне слово, на кшталт "диверсифікація" або "спадна доходність" чи "вартість грошей в часі", Р/Е, леверидж, і т.д.
Може це через профдеформацію така подібність. Бізнес на нерухомості зобов"язує.
А може це як Карл Маркс і Фрідріх Енгельс?
Або в одному агентсві працюють/працювали за сусідніми партами.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:11
Тернопільська гадалка знову вгадує, ворожить, палить на вогні кіготь задної лівої лапи знищеного в місячну ніч чорного кота та ніяк не може вгадати...
От же ж не везе легіню... І так все життя...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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