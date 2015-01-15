Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:25
Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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