RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:25

  akurt написав:Тернопільська гадалка знову вгадує, ворожить, палить на вогні кіготь задної лівої лапи знищеного в місячну ніч чорного кота та ніяк не може вгадати...
От же ж не везе легіню... І так все життя...


Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19134
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 605606607608
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 72, 73, 74
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
737 80388
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 14:45
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 506, 507, 508
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5070 539869
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 тра, 2020 19:34
Львівський БатяР
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 79012
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.