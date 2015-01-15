Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:25
Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 11 тра, 2020 19:00
never ending battle :)
чендж-піем ще в 2011 році купляв собі квартирку в Стамбулі, але не склалося. З тих пір має досвід роботи з турецькими банками і поповнює турецьку казну податком на доходи на депо
Мені особисто неприємно, що ти ніби стільки класних слів знаєш, а щось якось це знання, навіть в 10 тоненьких зелененьких пачечок ще не конвертувалось.
Це в тебе карго культ чи що? Чи не вмієш цілі ставити? В чому проблема?
ps. Тіко не треба публіку смішити кошастим чи як там? 100 баксами на місяць, мінімалізмом... Час - це грощі! Харе своє життя просирати.
pps. Краще прийми участь у брейнстормі, що я запустив на сусідній гілці.
Додано: Пон 11 тра, 2020 19:32
Для чого? Там мертва тема.
Лише два корисних поста і ті від сінуса/траста.
Та й чим можу допогти, якщо не можу в пачечки конвертувати.
Хоча ні, одна твоя думка проскакувала:
"Сидіти на зеленому заборі".
Можу підтримати.
З.І.
Ще згадав свою мислю, "якщо маєш 100куе", то лучшє тікать з вна неньки". Можна в Польщу, так я це одна з держав яка буде показувати стабільно високий ріст.
Хоча і в Києві можливий буде ріст через два-три роки (потім знову криза).
Або, якщо є можливість працювати, то туди, де крутиться куча бабла:
Мюнхен, Франкфурт, Нью-Йорк, Лондон, Сінгапур, Гонконг, і т.д.
П.П.С.
Я ж не знаю, кому то адресовано, пенсу, юному юноші, з сім'єю чи самому. І т.п.
В кожного індивідуально.
І останнє,
мінімалізм - це тренд, так як мілленіали живуть гірше чим генХ, а генZ, будуть ще гірше (в США та Канаді, то точно)
Метод Кошастого - це про те що тре бути готовим до БПЦ, типу цього.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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