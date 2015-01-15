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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:25

  akurt написав:Тернопільська гадалка знову вгадує, ворожить, палить на вогні кіготь задної лівої лапи знищеного в місячну ніч чорного кота та ніяк не може вгадати...
От же ж не везе легіню... І так все життя...


Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:00

never ending battle :)

  flyman написав:change_pm признався, що грався в турецькі депо під 18%, та і стилістика дуже подібна до акуртовської.

ще на опортуніті кост було збудження.

акурт теж аж підскакує коли чує дивне слово, на кшталт "диверсифікація" або "спадна доходність" чи "вартість грошей в часі", Р/Е, леверидж, і т.д.

Може це через профдеформацію така подібність. Бізнес на нерухомості зобов"язує.
А може це як Карл Маркс і Фрідріх Енгельс?
Або в одному агентсві працюють/працювали за сусідніми партами.

чендж-піем ще в 2011 році купляв собі квартирку в Стамбулі, але не склалося. З тих пір має досвід роботи з турецькими банками і поповнює турецьку казну податком на доходи на депо :)

Мені особисто неприємно, що ти ніби стільки класних слів знаєш, а щось якось це знання, навіть в 10 тоненьких зелененьких пачечок ще не конвертувалось.

Це в тебе карго культ чи що? Чи не вмієш цілі ставити? В чому проблема?

ps. Тіко не треба публіку смішити кошастим чи як там? 100 баксами на місяць, мінімалізмом... Час - це грощі! Харе своє життя просирати.

pps. Краще прийми участь у брейнстормі, що я запустив на сусідній гілці.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:32

  change_pm написав:
  flyman написав:change_pm признався, що грався в турецькі депо під 18%, та і стилістика дуже подібна до акуртовської.

ще на опортуніті кост було збудження.

акурт теж аж підскакує коли чує дивне слово, на кшталт "диверсифікація" або "спадна доходність" чи "вартість грошей в часі", Р/Е, леверидж, і т.д.

Може це через профдеформацію така подібність. Бізнес на нерухомості зобов"язує.
А може це як Карл Маркс і Фрідріх Енгельс?
Або в одному агентсві працюють/працювали за сусідніми партами.

чендж-піем ще в 2011 році купляв собі квартирку в Стамбулі, але не склалося. З тих пір має досвід роботи з турецькими банками і поповнює турецьку казну податком на доходи на депо :)

Мені особисто неприємно, що ти ніби стільки класних слів знаєш, а щось якось це знання, навіть в 10 тоненьких зелененьких пачечок ще не конвертувалось.

Це в тебе карго культ чи що? Чи не вмієш цілі ставити? В чому проблема?

ps. Тіко не треба публіку смішити кошастим чи як там? 100 баксами на місяць, мінімалізмом... Час - це грощі! Харе своє життя просирати.

pps. Краще прийми участь у брейнстормі, що я запустив на сусідній гілці.

Для чого? Там мертва тема.
Лише два корисних поста і ті від сінуса/траста.
Та й чим можу допогти, якщо не можу в пачечки конвертувати.
Хоча ні, одна твоя думка проскакувала:
"Сидіти на зеленому заборі".
Можу підтримати.

З.І.
Ще згадав свою мислю, "якщо маєш 100куе", то лучшє тікать з вна неньки". Можна в Польщу, так я це одна з держав яка буде показувати стабільно високий ріст.

Хоча і в Києві можливий буде ріст через два-три роки (потім знову криза).

Або, якщо є можливість працювати, то туди, де крутиться куча бабла:
Мюнхен, Франкфурт, Нью-Йорк, Лондон, Сінгапур, Гонконг, і т.д.

П.П.С.
Я ж не знаю, кому то адресовано, пенсу, юному юноші, з сім'єю чи самому. І т.п.
В кожного індивідуально.

І останнє,
мінімалізм - це тренд, так як мілленіали живуть гірше чим генХ, а генZ, будуть ще гірше (в США та Канаді, то точно)

Метод Кошастого - це про те що тре бути готовим до БПЦ, типу цього.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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