Додано: Пон 11 тра, 2020 17:25

akurt написав: Тернопільська гадалка знову вгадує, ворожить, палить на вогні кіготь задної лівої лапи знищеного в місячну ніч чорного кота та ніяк не може вгадати...

Всі Незнайки, Поспішайки

Хай завчать оці слова:

”Невезіння від невміння та

Від поспіху бува”.

Починати й не кінчати

Нам усім не до лиця,

Бо уміння без терпіння, –

Наче казка без кінця.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/