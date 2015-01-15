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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:25

  akurt написав:Тернопільська гадалка знову вгадує, ворожить, палить на вогні кіготь задної лівої лапи знищеного в місячну ніч чорного кота та ніяк не може вгадати...
От же ж не везе легіню... І так все життя...


Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:00

never ending battle :)

  flyman написав:change_pm признався, що грався в турецькі депо під 18%, та і стилістика дуже подібна до акуртовської.

ще на опортуніті кост було збудження.

акурт теж аж підскакує коли чує дивне слово, на кшталт "диверсифікація" або "спадна доходність" чи "вартість грошей в часі", Р/Е, леверидж, і т.д.

Може це через профдеформацію така подібність. Бізнес на нерухомості зобов"язує.
А може це як Карл Маркс і Фрідріх Енгельс?
Або в одному агентсві працюють/працювали за сусідніми партами.

чендж-піем ще в 2011 році купляв собі квартирку в Стамбулі, але не склалося. З тих пір має досвід роботи з турецькими банками і поповнює турецьку казну податком на доходи на депо :)

Мені особисто неприємно, що ти ніби стільки класних слів знаєш, а щось якось це знання, навіть в 10 тоненьких зелененьких пачечок ще не конвертувалось.

Це в тебе карго культ чи що? Чи не вмієш цілі ставити? В чому проблема?

ps. Тіко не треба публіку смішити кошастим чи як там? 100 баксами на місяць, мінімалізмом... Час - це грощі! Харе своє життя просирати.

pps. Краще прийми участь у брейнстормі, що я запустив на сусідній гілці.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:32

  change_pm написав:
  flyman написав:change_pm признався, що грався в турецькі депо під 18%, та і стилістика дуже подібна до акуртовської.

ще на опортуніті кост було збудження.

акурт теж аж підскакує коли чує дивне слово, на кшталт "диверсифікація" або "спадна доходність" чи "вартість грошей в часі", Р/Е, леверидж, і т.д.

Може це через профдеформацію така подібність. Бізнес на нерухомості зобов"язує.
А може це як Карл Маркс і Фрідріх Енгельс?
Або в одному агентсві працюють/працювали за сусідніми партами.

чендж-піем ще в 2011 році купляв собі квартирку в Стамбулі, але не склалося. З тих пір має досвід роботи з турецькими банками і поповнює турецьку казну податком на доходи на депо :)

Мені особисто неприємно, що ти ніби стільки класних слів знаєш, а щось якось це знання, навіть в 10 тоненьких зелененьких пачечок ще не конвертувалось.

Це в тебе карго культ чи що? Чи не вмієш цілі ставити? В чому проблема?

ps. Тіко не треба публіку смішити кошастим чи як там? 100 баксами на місяць, мінімалізмом... Час - це грощі! Харе своє життя просирати.

pps. Краще прийми участь у брейнстормі, що я запустив на сусідній гілці.

Для чого? Там мертва тема.
Лише два корисних поста і ті від сінуса/траста.
Та й чим можу допогти, якщо не можу в пачечки конвертувати.
Хоча ні, одна твоя думка проскакувала:
"Сидіти на зеленому заборі".
Можу підтримати.

З.І.
Ще згадав свою мислю, "якщо маєш 100куе", то лучшє тікать з вна неньки". Можна в Польщу, так я це одна з держав яка буде показувати стабільно високий ріст.

Хоча і в Києві можливий буде ріст через два-три роки (потім знову криза).

Або, якщо є можливість працювати, то туди, де крутиться куча бабла:
Мюнхен, Франкфурт, Нью-Йорк, Лондон, Сінгапур, Гонконг, і т.д.

П.П.С.
Я ж не знаю, кому то адресовано, пенсу, юному юноші, з сім'єю чи самому. І т.п.
В кожного індивідуально.

І останнє,
мінімалізм - це тренд, так як мілленіали живуть гірше чим генХ, а генZ, будуть ще гірше (в США та Канаді, то точно)

Метод Кошастого - це про те що тре бути готовим до БПЦ, типу цього.

$100 - це більш як достатня сума, щоб витрачати на харч на одного, що в Україні або Польщі, або США
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:03

  flyman написав:І останнє,
мінімалізм - це тренд, так як мілленіали живуть гірше чим генХ, а генZ, будуть ще гірше (в США та Канаді, то точно)Метод Кошастого - це про те що тре бути готовим до БПЦ, типу цього.$100 - це більш як достатня сума, щоб витрачати на харч на одного, що в Україні або Польщі, або США


Ми всі повинні пишатися таким паном як летюча людина.
Він всім показує, як НЕ треба робити. Це свого роду кумедний унікальний ЗРАЗОК:
- НЕ треба жити 20 років без жінки, знімаючи койко-місце на лівому березі Дніпра в квартирі вдовиці.
- НЕ треба купувати гнидник в 100 км від Києва в бік Коростеня під назвою "покинута напризволяще дача".
- НЕ треба зливати бакси в лютому 2014 з надією, що є дурніші за нього і продадуть йому по 9,20.
- НЕ треба в березні 2014 відкривати лепозити в чудових та первірених Дельта-банках та ВАБ-банках.
- НЕ треба бігати з 2014 по 2015 із кульком з АТБ, видираючи по 1000 гривень із гівнобанків.
- НЕ треба купувати за 200 000 гривень цокольне нежитлове приміщення без води, без газу, без електрики, без вентиляції. без каналізації.
- НЕ треба красти у польського роботодавція, щоби тебе вигнали в шию.
- НЕ треба витрачати 500 доларів на ремонт нежитлового цоколя в Бучі, в яку, як відомо, переїзджає Лувр.
- НЕ треба мордувати у минулому родину, виділяючі з "барського плеча" мізерні в наш час 300 доларів на місяць.
- НЕ треба видавати готівкові кошти сестрі жінки на бетон в Тернополі без шансу повернненя.
- НЕ треба збирати недоїдки за супермаретом Бедронка в Польщі.
- НЕ треба харчуватися на 10 злотих в день6 купуючи "булочки" по 0,07 злотих (проїзд в автобусі 4 злотих).
- НЕ треба думати, що "мінімалізм" і "жебракування" - це одне і те ж.
- НЕ треба писати вірші на цій гілці.
- НЕ треба всіх смішити, що 100 доларів - то достатня сума для життя в США, або в Польщі, або в Україні.
- НЕ треба оточувати Київ "кавалєрками".
- Не треба позорити себе дурістю кожного дня.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:05

  akurt написав:
  flyman написав:І останнє,
мінімалізм - це тренд, так як мілленіали живуть гірше чим генХ, а генZ, будуть ще гірше (в США та Канаді, то точно)Метод Кошастого - це про те що тре бути готовим до БПЦ, типу цього.$100 - це більш як достатня сума, щоб витрачати на харч на одного, що в Україні або Польщі, або США


Ми всі повинні пишатися таким паном як летюча людина.
Він всім показує, як НЕ треба робити. Це свого роду кумедний унікальний ЗРАЗОК:
- НЕ треба жити 20 років без жінки, знімаючи койко-місце на лівому березі Дніпра в квартирі вдовиці.
- НЕ треба купувати гнидник в 100 км від Києва в бік Коростеня під назвою "покинута напризволяще дача".
- НЕ треба зливати бакси в лютому 2014 з надією, що є дурніші за нього і продадуть йому по 9,20.
- НЕ треба в березні 2014 відкривати лепозити в чудових та первірених Дельта-банках та ВАБ-банках.
- НЕ треба бігати з 2014 по 2015 із кульком з АТБ, видираючи по 1000 гривень із гівнобанків.
- НЕ треба купувати за 200 000 гривень цокольне нежитлове приміщення без води, без газу, без електрики, без вентиляції. без каналізації.
- НЕ треба красти у польського роботодавція, щоби тебе вигнали в шию.
- НЕ треба витрачати 500 доларів на ремонт нежитлового цоколя в Бучі, в яку, як відомо, переїзджає Лувр.
- НЕ треба мордувати у минулому родину, виділяючі з "барського плеча" мізерні в наш час 300 доларів на місяць.
- НЕ треба видавати готівкові кошти сестрі жінки на бетон в Тернополі без шансу повернненя.
- НЕ треба збирати недоїдки за супермаретом Бедронка в Польщі.
- НЕ треба харчуватися на 10 злотих в день6 купуючи "булочки" по 0,07 злотих (проїзд в автобусі 4 злотих).
- НЕ треба думати, що "мінімалізм" і "жебракування" - це одне і те ж.
- НЕ треба писати вірші на цій гілці.
- НЕ треба всіх смішити, що 100 доларів - то достатня сума для життя в США, або в Польщі, або в Україні.
- НЕ треба оточувати Київ "кавалєрками".
- Не треба позорити себе дурістю кожного дня.

ого запалало!
А віршик гарнесенький,сподобався
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:08

А ну стань в позу "КУ" і вигукуй голосно новинку власного дня - саме коштовне, що придумав за день:
  Мизантрóп написав: Хо-Хо-Хо©

Українське прислів"я: "До нашого берега - як не гімно, так трІска"...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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