Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:25
Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 11 тра, 2020 19:00
never ending battle :)
чендж-піем ще в 2011 році купляв собі квартирку в Стамбулі, але не склалося. З тих пір має досвід роботи з турецькими банками і поповнює турецьку казну податком на доходи на депо
Мені особисто неприємно, що ти ніби стільки класних слів знаєш, а щось якось це знання, навіть в 10 тоненьких зелененьких пачечок ще не конвертувалось.
Це в тебе карго культ чи що? Чи не вмієш цілі ставити? В чому проблема?
ps. Тіко не треба публіку смішити кошастим чи як там? 100 баксами на місяць, мінімалізмом... Час - це грощі! Харе своє життя просирати.
pps. Краще прийми участь у брейнстормі, що я запустив на сусідній гілці.
Додано: Пон 11 тра, 2020 19:32
Для чого? Там мертва тема.
Лише два корисних поста і ті від сінуса/траста.
Та й чим можу допогти, якщо не можу в пачечки конвертувати.
Хоча ні, одна твоя думка проскакувала:
"Сидіти на зеленому заборі".
Можу підтримати.
З.І.
Ще згадав свою мислю, "якщо маєш 100куе", то лучшє тікать з вна неньки". Можна в Польщу, так я це одна з держав яка буде показувати стабільно високий ріст.
Хоча і в Києві можливий буде ріст через два-три роки (потім знову криза).
Або, якщо є можливість працювати, то туди, де крутиться куча бабла:
Мюнхен, Франкфурт, Нью-Йорк, Лондон, Сінгапур, Гонконг, і т.д.
П.П.С.
Я ж не знаю, кому то адресовано, пенсу, юному юноші, з сім'єю чи самому. І т.п.
В кожного індивідуально.
І останнє,
мінімалізм - це тренд, так як мілленіали живуть гірше чим генХ, а генZ, будуть ще гірше (в США та Канаді, то точно)
Метод Кошастого - це про те що тре бути готовим до БПЦ, типу цього.
$100 - це більш як достатня сума, щоб витрачати на харч на одного, що в Україні або Польщі, або США
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:03
Ми всі повинні пишатися таким паном як летюча людина.
Він всім показує, як НЕ треба робити. Це свого роду кумедний унікальний ЗРАЗОК:
- НЕ треба жити 20 років без жінки, знімаючи койко-місце на лівому березі Дніпра в квартирі вдовиці.
- НЕ треба купувати гнидник в 100 км від Києва в бік Коростеня під назвою "покинута напризволяще дача".
- НЕ треба зливати бакси в лютому 2014 з надією, що є дурніші за нього і продадуть йому по 9,20.
- НЕ треба в березні 2014 відкривати лепозити в чудових та первірених Дельта-банках та ВАБ-банках.
- НЕ треба бігати з 2014 по 2015 із кульком з АТБ, видираючи по 1000 гривень із гівнобанків.
- НЕ треба купувати за 200 000 гривень цокольне нежитлове приміщення без води, без газу, без електрики, без вентиляції. без каналізації.
- НЕ треба красти у польського роботодавція, щоби тебе вигнали в шию.
- НЕ треба витрачати 500 доларів на ремонт нежитлового цоколя в Бучі, в яку, як відомо, переїзджає Лувр.
- НЕ треба мордувати у минулому родину, виділяючі з "барського плеча" мізерні в наш час 300 доларів на місяць.
- НЕ треба видавати готівкові кошти сестрі жінки на бетон в Тернополі без шансу повернненя.
- НЕ треба збирати недоїдки за супермаретом Бедронка в Польщі.
- НЕ треба харчуватися на 10 злотих в день6 купуючи "булочки" по 0,07 злотих (проїзд в автобусі 4 злотих).
- НЕ треба думати, що "мінімалізм" і "жебракування" - це одне і те ж.
- НЕ треба писати вірші на цій гілці.
- НЕ треба всіх смішити, що 100 доларів - то достатня сума для життя в США, або в Польщі, або в Україні.
- НЕ треба оточувати Київ "кавалєрками".
- Не треба позорити себе дурістю кожного дня.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:05
ого запалало!
А віршик гарнесенький,сподобався
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:08
А ну стань в позу "КУ" і вигукуй голосно новинку власного дня - саме коштовне, що придумав за день:
Українське прислів"я: "До нашого берега - як не гімно, так трІска"...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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