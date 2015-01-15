Додано: Пон 11 тра, 2020 20:03

flyman написав: І останнє,

мінімалізм - це тренд, так як мілленіали живуть гірше чим генХ, а генZ, будуть ще гірше (в США та Канаді, то точно)Метод Кошастого - це про те що тре бути готовим до БПЦ, типу цього.$100 - це більш як достатня сума, щоб витрачати на харч на одного, що в Україні або Польщі, або США І останнє,, так як мілленіали живуть гірше чим генХ, а генZ, будуть ще гірше (в США та Канаді, то точно)Метод Кошастого - це про те що тре бути готовим до БПЦ, типу цього., що в Україні або Польщі, або США

Ми всі повинні пишатися таким паном як летюча людина.Це свого роду кумедний унікальний ЗРАЗОК:- НЕ треба жити 20 років без жінки, знімаючи койко-місце на лівому березі Дніпра в квартирі вдовиці.- НЕ треба купувати гнидник в 100 км від Києва в бік Коростеня під назвою "покинута напризволяще дача".- НЕ треба зливати бакси в лютому 2014 з надією, що є дурніші за нього і продадуть йому по 9,20.- НЕ треба в березні 2014 відкривати лепозити в чудових та первірених Дельта-банках та ВАБ-банках.- НЕ треба бігати з 2014 по 2015 із кульком з АТБ, видираючи по 1000 гривень із гівнобанків.- НЕ треба купувати за 200 000 гривень цокольне нежитлове приміщення без води, без газу, без електрики, без вентиляції. без каналізації.- НЕ треба красти у польського роботодавція, щоби тебе вигнали в шию.- НЕ треба витрачати 500 доларів на ремонт нежитлового цоколя в Бучі, в яку, як відомо, переїзджає Лувр.- НЕ треба мордувати у минулому родину, виділяючі з "барського плеча" мізерні в наш час 300 доларів на місяць.- НЕ треба видавати готівкові кошти сестрі жінки на бетон в Тернополі без шансу повернненя.- НЕ треба збирати недоїдки за супермаретом Бедронка в Польщі.- НЕ треба харчуватися на 10 злотих в день6 купуючи "булочки" по 0,07 злотих (проїзд в автобусі 4 злотих).- НЕ треба думати, що "" і "" - це одне і те ж.- НЕ треба писати вірші на цій гілці.- НЕ треба всіх смішити, що 100 доларів - то достатня сума для життя в США, або в Польщі, або в Україні.- НЕ треба оточувати Київ "кавалєрками".