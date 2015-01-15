Додано: Вів 12 тра, 2020 03:53

ГАРАНТІЇ ВІД ЗАБУДОВНИКІВ В ТУРЕЧЧИНІ



Анталія. Новий будинок, здано "під ключ" в серпні 2019.

Квартири "2+1" - площа 90 кв. м брутто. Вартість за прайс-листом 86 000 ойро.

Всі квартири викуплено у вересні 2019. Дві - квартири з 20 - "наші люди".

В квартирах 7 (поверх 2) , 11 (поверх 3) мешканці жили.

В квартирі 15 до квітня 2019 ніхто не жив, в квітні оформили особові рахунки на електрику та воду. Воду включили - сталася аварія - не було під"єднано шланг живлення водою бачка інсталяції унітаза (вбудовано в стіну).

Незавжаючи на те, що в душових кімнатах зроблено аварійні випуски води у підлозі, вода пішла всередині стіни з керамічної цегли та попала на нижні поверхи - квартира 11 та квартира 7.

Було викликано забудовника та складено Акт про вину саме забудовника.

Забудовник в ці дні за власний кошт переробляє:

- у всіх квартирах - ремонт стін коридорів (межують із душовим блоком). Фарбування (після просушки).

- ремонт стелі в квартирах 7 та 11 (гіпсокартон водостійкий - не ушкоджено, цікаво, що між підвісною стелею коридорів, виконаною із гіпсокартона, та стіною, що межує із душовим блоком, за проектом зроблено "відкритий" технологічний короб для прокладення газової труби, що врятувало основну частину стелі від ушкодження водою).

- заміна меблів прихожої в квартирі 11 (меблі встановлені за проектом забудовника, квартира так і продавалася із меблями прихожої та кухні).

- повна ревізія меблів прихожої квартири 7 (не виявлено ушкоджень).

- заміна лиштви дверей квартири 7 при вході в спальню та душовий блок спальні (в квартирах по 2 душових блока).

- заміна лиштви дверей квартири 11 при вході в спальню та при вході в душовий блок.

Власників просять бути присутніми при роботі працівників та про їх візит повідомляють заздалегідь.

akurt відвідав як свідок. Прогноз відновлення: позитивний.

Найменше постраждала квартира наших українців.

Всім гарного дня!

Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).