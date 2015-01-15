Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:25
Всі Незнайки, Поспішайки
Хай завчать оці слова:
”Невезіння від невміння та
Від поспіху бува”.
Починати й не кінчати
Нам усім не до лиця,
Бо уміння без терпіння, –
Наче казка без кінця.
(Г. Бойко)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 11 тра, 2020 19:00
never ending battle :)
чендж-піем ще в 2011 році купляв собі квартирку в Стамбулі, але не склалося. З тих пір має досвід роботи з турецькими банками і поповнює турецьку казну податком на доходи на депо
Мені особисто неприємно, що ти ніби стільки класних слів знаєш, а щось якось це знання, навіть в 10 тоненьких зелененьких пачечок ще не конвертувалось.
Це в тебе карго культ чи що? Чи не вмієш цілі ставити? В чому проблема?
ps. Тіко не треба публіку смішити кошастим чи як там? 100 баксами на місяць, мінімалізмом... Час - це грощі! Харе своє життя просирати.
pps. Краще прийми участь у брейнстормі, що я запустив на сусідній гілці.
Додано: Пон 11 тра, 2020 19:32
Для чого? Там мертва тема.
Лише два корисних поста і ті від сінуса/траста.
Та й чим можу допогти, якщо не можу в пачечки конвертувати.
Хоча ні, одна твоя думка проскакувала:
"Сидіти на зеленому заборі".
Можу підтримати.
З.І.
Ще згадав свою мислю, "якщо маєш 100куе", то лучшє тікать з вна неньки". Можна в Польщу, так я це одна з держав яка буде показувати стабільно високий ріст.
Хоча і в Києві можливий буде ріст через два-три роки (потім знову криза).
Або, якщо є можливість працювати, то туди, де крутиться куча бабла:
Мюнхен, Франкфурт, Нью-Йорк, Лондон, Сінгапур, Гонконг, і т.д.
П.П.С.
Я ж не знаю, кому то адресовано, пенсу, юному юноші, з сім'єю чи самому. І т.п.
В кожного індивідуально.
І останнє,
мінімалізм - це тренд, так як мілленіали живуть гірше чим генХ, а генZ, будуть ще гірше (в США та Канаді, то точно)
Метод Кошастого - це про те що тре бути готовим до БПЦ, типу цього.
$100 - це більш як достатня сума, щоб витрачати на харч на одного, що в Україні або Польщі, або США
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:03
Ми всі повинні пишатися таким паном як летюча людина.
Він всім показує, як НЕ треба робити. Це свого роду кумедний унікальний ЗРАЗОК:
- НЕ треба жити 20 років без жінки, знімаючи койко-місце на лівому березі Дніпра в квартирі вдовиці.
- НЕ треба купувати гнидник в 100 км від Києва в бік Коростеня під назвою "покинута напризволяще дача".
- НЕ треба зливати бакси в лютому 2014 з надією, що є дурніші за нього і продадуть йому по 9,20.
- НЕ треба в березні 2014 відкривати лепозити в чудових та первірених Дельта-банках та ВАБ-банках.
- НЕ треба бігати з 2014 по 2015 із кульком з АТБ, видираючи по 1000 гривень із гівнобанків.
- НЕ треба купувати за 200 000 гривень цокольне нежитлове приміщення без води, без газу, без електрики, без вентиляції. без каналізації.
- НЕ треба красти у польського роботодавція, щоби тебе вигнали в шию.
- НЕ треба витрачати 500 доларів на ремонт нежитлового цоколя в Бучі, в яку, як відомо, переїзджає Лувр.
- НЕ треба мордувати у минулому родину, виділяючі з "барського плеча" мізерні в наш час 300 доларів на місяць.
- НЕ треба видавати готівкові кошти сестрі жінки на бетон в Тернополі без шансу повернненя.
- НЕ треба збирати недоїдки за супермаретом Бедронка в Польщі.
- НЕ треба харчуватися на 10 злотих в день6 купуючи "булочки" по 0,07 злотих (проїзд в автобусі 4 злотих).
- НЕ треба думати, що "мінімалізм" і "жебракування" - це одне і те ж.
- НЕ треба писати вірші на цій гілці.
- НЕ треба всіх смішити, що 100 доларів - то достатня сума для життя в США, або в Польщі, або в Україні.
- НЕ треба оточувати Київ "кавалєрками".
- Не треба позорити себе дурістю кожного дня.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:05
ого запалало!
А віршик гарнесенький,сподобався
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:08
Завжди приємно дізнатися думку досвідченої в питаннях купівлі закордонної нерухомості людини.
Особливо цінною є думка про вірші - нагадаю, шо перше пришестя пана Мизантроп на цю гілку було у вересні 2018 і думку було висловлено у вигляді вірша в 96 рядків.
Але сьогоднішня думка висловлена коротко і більш ємко:
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 тра, 2020 03:32, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:59
знайшов чим хвалитися
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 12 тра, 2020 03:53
ГАРАНТІЇ ВІД ЗАБУДОВНИКІВ В ТУРЕЧЧИНІ
Анталія. Новий будинок, здано "під ключ" в серпні 2019.
Квартири "2+1" - площа 90 кв. м брутто. Вартість за прайс-листом 86 000 ойро.
Всі квартири викуплено у вересні 2019. Дві - квартири з 20 - "наші люди".
В квартирах 7 (поверх 2) , 11 (поверх 3) мешканці жили.
В квартирі 15 до квітня 2019 ніхто не жив, в квітні оформили особові рахунки на електрику та воду. Воду включили - сталася аварія - не було під"єднано шланг живлення водою бачка інсталяції унітаза (вбудовано в стіну).
Незавжаючи на те, що в душових кімнатах зроблено аварійні випуски води у підлозі, вода пішла всередині стіни з керамічної цегли та попала на нижні поверхи - квартира 11 та квартира 7.
Було викликано забудовника та складено Акт про вину саме забудовника.
Забудовник в ці дні за власний кошт переробляє:
- у всіх квартирах - ремонт стін коридорів (межують із душовим блоком). Фарбування (після просушки).
- ремонт стелі в квартирах 7 та 11 (гіпсокартон водостійкий - не ушкоджено, цікаво, що між підвісною стелею коридорів, виконаною із гіпсокартона, та стіною, що межує із душовим блоком, за проектом зроблено "відкритий" технологічний короб для прокладення газової труби, що врятувало основну частину стелі від ушкодження водою).
- заміна меблів прихожої в квартирі 11 (меблі встановлені за проектом забудовника, квартира так і продавалася із меблями прихожої та кухні).
- повна ревізія меблів прихожої квартири 7 (не виявлено ушкоджень).
- заміна лиштви дверей квартири 7 при вході в спальню та душовий блок спальні (в квартирах по 2 душових блока).
- заміна лиштви дверей квартири 11 при вході в спальню та при вході в душовий блок.
Власників просять бути присутніми при роботі працівників та про їх візит повідомляють заздалегідь.
akurt відвідав як свідок. Прогноз відновлення: позитивний.
Найменше постраждала квартира наших українців.
Всім гарного дня!
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:17
Change_PM і і Акурт - одна й та ж сама персона.
Легко ідентифікується.
Ознаки, за якими вгадується наш винахідник фотонного паровоза:
1) про що би не пишуть ці обліківки - про американські хайвеї, болгарські дачні будинки чи німецькі банки - а все зводиться до того, що слід купляти турецьку курортну нерухомість в м. Анталія, і ніде в іншому місці(((
2) зазначена особа страждає нарцисизмом, має колосальний гонор і пиху.Вона щиро вважає, що вже схопила господа бога за бороду))) Кулі, вона піднялась від доцента провінційного ВУЗу до високоплачуваного ріелтора
3) жадібність і заздрість, якими страждає наш дописувач
4) почуття вічного голоду (ознака бідняцького дитинства)
5) платна любов до всього турецького, навіть до турецьких унітазів
6) підрахунок кількості повідомлень на гілці (він що, на ЗП тут сидить, наш орел-туркоман???) Недарма ж зазначену особу впіймали на тому, що вона пише платні повідомлення на сайти.
Вірш чудовий!
Якраз про нашого жадібного доценто-ріелтора!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
дядьку,я ще сумніваюсь,але по пунктах згоден.Хоча,якщо полумодер...Спостерігаємо...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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