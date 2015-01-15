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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:наступна новина на тому ж сайті
я тонко намекал и на туда.
Хай хай
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:03

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:наступна новина на тому ж сайті
я тонко намекал и на туда.
Хай хай

акурт зачаївся, обдумує "хід конем" (може турою, чи турком)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:52

Це так вражає приємно: людей, які в житті не тримали в руках ні турецьку ліру, ні єгипетський фунт, на дінар еміратів, не мають за душею ні доларів, ні ойро, так то їх хвилює, супер!
Одне сидить в селі під Тернополем, інше сидить в селі в Кагарлицькому районі на північ від Києва.
Але тримають руку на пульсі валют всього світу.
Молодець, пан flyman! Коли за душею неме грошей, то саме час вивчати, де в якій країні які банки працюють важко. Старайся. Вивчай.
Для експерта валюти: flyman ще тиждень тому нив і плакав сльозами, що 1 долар=7,20 ліри.
Дивимося, як же там банківська система чого не витримує....
Зображення
Ай, молодець, старайся далі!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 тра, 2020 19:46, всього редагувалось 3 разів.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Це так вражає приємно: людей, які в житті не тримали в руках ні турецьку ліру, ні єгипетський фунт, на дінар еміратів
новая СКВ? Интернетная резервная валюта?)
С козырей зашёл))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 12 тра, 2020 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:58

Так, для знаних сільських хВахівців із закордонної нерухомості та закордонних валют.
Працюй сумлінно далі: завдячуючи цій гілці інтелект росте не по днях, а по годинах.
Новинка дня:
  Мизантрóп написав:Хай хай©
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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