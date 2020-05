Додано: Сер 13 тра, 2020 14:20

Frant написав: Чи варто купляти нерухомість в не вельми розвинутій країні, яка до того ж має імперські амбіції, втягнулась у війну і підгодовує 3,5 млн біженців з Сирії?



"Ілюстрацією, якою могла бути ця криза, якби економіка України не перебувала в пристойній атлетичній формі, можна побачити на прикладі Туреччини. Остання якраз увійшла в кризу з характерними дисбалансами: високою інфляцією (майже 12%), значним дефіцитом бюджету (понад 5%), відсутністю незалежної монетарної політики центробанку.

І от маємо різницю: девальвація у Туреччини після початкового ривку і не думає зупинятися, а ціни там швидко зростають. Як результат, Туреччина робить те, що Україна вже застосовувала у минулому — вводить валютні обмеження, які матимуть довгострокові негативні наслідки для економічного зростання."



акурту що, віддадуть долари лірами? акурту що, віддадуть долари лірами?

