новая СКВ? Интернетная резервная валюта?)
С козырей зашёл))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
новая СКВ? Интернетная резервная валюта?)
С козырей зашёл))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 12 тра, 2020 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:58
Так, для знаних сільських хВахівців із закордонної нерухомості та закордонних валют.
Працюй сумлінно далі: завдячуючи цій гілці інтелект росте не по днях, а по годинах.
Новинка дня:
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:38
Цікаво, як ми тримаємося?
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:02
Туреччина, Туреччина....
Чи варто купляти нерухомість в не вельми розвинутій країні, яка до того ж має імперські амбіції, втягнулась у війну і підгодовує 3,5 млн біженців з Сирії?
"Ілюстрацією, якою могла бути ця криза, якби економіка України не перебувала в пристойній атлетичній формі, можна побачити на прикладі Туреччини. Остання якраз увійшла в кризу з характерними дисбалансами: високою інфляцією (майже 12%), значним дефіцитом бюджету (понад 5%), відсутністю незалежної монетарної політики центробанку.
І от маємо різницю: девальвація у Туреччини після початкового ривку і не думає зупинятися, а ціни там швидко зростають. Як результат, Туреччина робить те, що Україна вже застосовувала у минулому — вводить валютні обмеження, які матимуть довгострокові негативні наслідки для економічного зростання."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:20
акурту що, віддадуть долари лірами?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:37
В Іспанії повно дешевих квартир біля моря.
Чомусь ніхто не бере.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:09
Я надеюсь, форумчане по достоинству оценили подбор мною персонала, который успешно ведёт и поднимает в ТОП форума эту ветку - тщательный отбор дал только знатных опытных специалистов по зарубежной недвижимости:
- один сидит безвылазно в селе под Тернополем. Хоть и за всю жизнь не заработал ни на НИКАКУЮ квартиру, но - будучи известным вкладчиком Дельта-банка и ВАБ-банка - тщательно и умело отслеживает курс валют и банковскую деятельность во всем мире.
- второй - хоть и сидит безвылазно в селе на север от Киева, но есть известным спринтер по кешбеку от Ощадбанка и Альфа-банка: то там капнет 10 гривен, то там - 7 гривен.
- третий - он очень волнуется о недвиге в Испании - сидит в квартире, глядя на окна двух хрущевок, сдающихся в Киеве.
Отлично, парни! Работайте! Так держать!
Форумчане, прислушивайтесь к мнениям знатных специалистов: всегда дело говорят!
х х х
В Анталии в воскресенье ожидается +38.
Предыдущий температурный рекорд мая зафиксирован в 1945 году: +38,7 градуса. Вчера председатель ОСББ моего дома с одним из жильцов начали делать профилактику плавательного бассейна - красили люки подземных комнат для подготовки воды и её очистке.
Ранее не подозревал, что параллельно плавательному бассейну находятся огромные подземные комнаты для подготовки воды, ее очистке. Размеры двух подземных комнат - все помещения отделаны кафелем - почти равны объему плавательного бассейна.
В прошлом году запустили бассейн 26 мая (по Правилам плавательные бассейны в Анталии работают с 1 июня до 1 октября) - в этом году сказали, что не знают, когда запустят - в связи с коронавирусом.
Но в соседнем комплексе бассейн уже наполнили.
В Анталии отменены все ограничения по карантину.
х х х
Удивлюсь успешной работе моих сотрудников - знатных специалистов по валютам, которой у них нет: отлично выискивают инфу про краху банков в зарубежных странах, про валютные ограничения и про другие ужасы.
Действительно, не все так хорошо: например, турецкая лира - как и украинская гривна - укрепилась довольно значительно, чего мне немого жаль - успел только один день слить баксы по 7,20... Но виски обошлись дешевле... Мелочь, а все же приятно...
Вчера Нацбанк Турции снял ограничения в доступе к рынку валют трех банков с иностранным капиталом - Нацбанк Турции раскрыл афёру трех банков по искусственному снижению курса лиры - шли постоянные закупки долларов на межбанке Турции -запросы и заявки на закупку шли постоянно из Лондона - а в "ответ" на счета никакие лиры не перечислялись с других счетов.
Нацбанк обнаружил атаку на лиру и заблокировал немедленно работу трёх банков с иностранным капиталом - вчера разблокировал "после выяснения личностей".
Ах, лучше бы было 1 доллар=7,28 лиры...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 тра, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:05
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:08
І що з того?
Туристи з всього світу - вже ломанулись на турецькі курорти???
Щось не чутно про дорожай курортної нерухомості.
Щоб не прийшлось комусь нести збитки через рік-два.
Тим більше, що уряд Турецької республіки планує постригти й побрити іноземців-власників нерухомості в Туреччині.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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