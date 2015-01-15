Додано: Чет 14 тра, 2020 13:14

Старик Мизантроп, который успешно перевёл свою пенсию и пенсию своей жены в Альфа-банк, прав: лично я втайне надеялся и на "1 доллар=8 лир", хотя и понимал, что нет никаких причин к девальвации. В принципе, у меня и особой необходимости нет.

Но "8" было бы приятно: например, хороший горный велосипед в Турции продается по цене 1200 лир (вообще диапазон цен от 800 до 1800 лир) - согласитесь, при курсе 6 - стоил примерно 200 долларов, а так - 150. Зачем платить больше?



Просто надо уметь считать. Это не всем дано и не у всех есть калькулятор.

К сожалению, моим сотрудникам никак не удается понять, что если вы зарабатываете валюту в одной стране - например в долларах США, или даже в самой устойчивой валюте в мире - украинской гривне - а тратите в другой - например, в турецких лирах, то при девальвации местной валюты по отношению к доллару США вы находитесь реально в шоколаде.

Моим сотрудникам это очень обидно... И очень непонятно...

Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).