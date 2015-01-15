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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:14

  Frant написав:
  akurt написав:В Анталии отменены все ограничения по карантину.

І що з того?
Туристи з всього світу - вже ломанулись на турецькі курорти???
Щось не чутно про дорожай курортної нерухомості. :roll:
Щоб не прийшлось комусь нести збитки через рік-два.

Тим більше, що уряд Турецької республіки планує постригти й побрити іноземців-власників нерухомості в Туреччині.

старик сможет свободно на выходные выходить из своей норы 1+1 без Лолы.В отелях местными туристами номера летом 20 заполнят на 50% с соблюдением мер.Аll inclusive отменяют,йогурты ток на вынос))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 14 тра, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:14

Старик Мизантроп, который успешно перевёл свою пенсию и пенсию своей жены в Альфа-банк, прав: лично я втайне надеялся и на "1 доллар=8 лир", хотя и понимал, что нет никаких причин к девальвации. В принципе, у меня и особой необходимости нет.
Но "8" было бы приятно: например, хороший горный велосипед в Турции продается по цене 1200 лир (вообще диапазон цен от 800 до 1800 лир) - согласитесь, при курсе 6 - стоил примерно 200 долларов, а так - 150. Зачем платить больше?

Просто надо уметь считать. Это не всем дано и не у всех есть калькулятор.
К сожалению, моим сотрудникам никак не удается понять, что если вы зарабатываете валюту в одной стране - например в долларах США, или даже в самой устойчивой валюте в мире - украинской гривне - а тратите в другой - например, в турецких лирах, то при девальвации местной валюты по отношению к доллару США вы находитесь реально в шоколаде.
Моим сотрудникам это очень обидно... И очень непонятно...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:27

  Мизантрóп написав:старик сможет свободно на выходные выходить из своей норы 1+1 без Лолы.В отелях местными туристами номера летом 20 заполнят на 50% с соблюдением мер. Аll inclusive отменяют,йогурты ток на вынос))

Старий чухає потилицю - виявляється, чужоземна курортна нерухомість є збитковою))) Щось давно не було бравурних відгуків))))
Можливо, він скоро її продасть.

Чудові блоги про нерухомість за кордоном.

https://044blog.com/resort-property/

https://044blog.com/posredniki-pri-poku ... izhimosti/

https://044blog.com/kvartira-za-rubezhem/

Чекаємо реакцію нашого туркомана.
Скоріш за все, він займе позицію "мороженого окуня". :D
І знову заспіває пісні про смачний йогурт і дешеві квартири в Анталії.

  akurt написав:Просто надо уметь считать. Это не всем дано и не у всех есть калькулятор.
Знову понесло нашого нарциса. Пора йому приймати галоперідол...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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