Мені подобається, як пан Frant
на мене працює.
Хтось би сказав, ну що так бідолагу з двома хрущиками - з одної двушки виїхав орендар - так хвилює закордонна нерухомість? Життя ж не зовсім безпросвітне і не зовсім без надії на майбутнє: не все так погано.
Беремо калькулятор, просто щоби панове знали, яких я гарних фахівців - це тільки на київській гілці їх б"ють по мордасам канделябрами - я собі для цієї гілки відібрав:
- у 2015 купив Frant
два хрущика по 42 000 доларів.
- хрущики Frant
вибрав мудро - від кожного до станції метро не більше 15 хвилин пішки.
- в одному хрущику ремонт зробив всього за 5 000 доларів, в іншому - за 6 000 доларів.
- в кожному зробив утеплення фасаду - все про все на 2 хрущика обійшлися в 1800 доларів.
- зовні виглядає достойно - всі форумчани знають, як то виглядає.
- всього витрати склали 42000х2+5000+6000+1800=96 800 доларів США.
- в 2015 році почав здавати - кожний хрушик за 4500 гривень або по 200 баксів в місяць. Всього виручка за місяць: 9000 гривень або 400 баксів, що зебезпечило дохідність в:400х12 - х%
96800 - 100%
х=400х12х100/96800=4,96%
по валюті річних.
Супер, правда ж?
В цілому непогано: термін окупності: 96800/(400х12)=20,17 років.
В 2019 році порахував, що якщо ще 20,17 років ходити пішки від своєї сталінки в гараж - то 15 хвилин - та лазити у льох під гаражем за бутелем огірків від тітки Тані - то вже якраз і пенсія, яку платити не будуть, бо страхового стажу немає. За спроби торгувати золотими зливками, вдало прогнозуючи вартість золота в 2000 доларів за унцію, держава пенсію не платить...
Тоді зроблено мудрий "хід конем
": свою сталінку продав, щоби пересидіти та дочекатися "щасливих дармових часів" і купив 1-к квартиру без балкона, що мудрі люди називають "малосімейка". Оціночна вартість станом до коронавіруса - 20 000 доларів США.
Став чекати як вправний рибалка, коли просяде ринок КРЖН і купить щось пристойне. Не все ж життя у тому - як його - в біса - забув - по шию жити...
У вільний час пише на цій гілці, дуже дуже сумуючи, що щось десь за недосяжним кордоном дешевшає, а для нього в Києві - все не дешевшає ніяк.
Ну ніяк...
А тут ще й біда - орендар виїхав. Хай йому Грець... Біда за бідою...
Frant написав:
До речі, що там з "дорожаєм" на КржН???
Десь пропали всі дорожальщики....
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).