Додано: Чет 14 тра, 2020 14:13

Frant написав: До речі, що там з "дорожаєм" на КржН???

Десь пропали всі дорожальщики.... До речі, що там з "дорожаєм" на КржН???Десь пропали всі дорожальщики....

Мені подобається, як панна мене працює.Хтось би сказав, ну що так бідолагу з двома хрущиками - з одної двушки виїхав орендар - так хвилює закордонна нерухомість? Життя ж не зовсім безпросвітне і не зовсім без надії на майбутнє: не все так погано.Беремо калькулятор, просто щоби панове знали, яких я гарних фахівців - це тільки на київській гілці їх б"ють по мордасам канделябрами - я собі для цієї гілки відібрав:- у 2015 купивдва хрущика по 42 000 доларів.- хрущикивибрав мудро - від кожного до станції метро не більше 15 хвилин пішки.- в одному хрущику ремонт зробив всього за 5 000 доларів, в іншому - за 6 000 доларів.- в кожному зробив утеплення фасаду - все про все на 2 хрущика обійшлися в 1800 доларів.- зовні виглядає достойно - всі форумчани знають, як то виглядає.- всього витрати склали 42000х2+5000+6000+1800=96 800 доларів США.- в 2015 році почав здавати - кожний хрушик за 4500 гривень або по 200 баксів в місяць. Всього виручка за місяць: 9000 гривень або 400 баксів, що зебезпечило дохідність в:400х12 - х%96800 - 100%х=400х12х100/96800=4,96% по валюті річних.Супер, правда ж?В цілому непогано: термін окупності: 96800/(400х12)=В 2019 році порахував, що якщо ще 20,17 років ходити пішки від своєї сталінки в гараж - то 15 хвилин - та лазити у льох під гаражем за бутелем огірків від тітки Тані - то вже якраз і пенсія, яку платити не будуть, бо страхового стажу немає. За спроби торгувати золотими зливками, вдало прогнозуючи вартість золота в 2000 доларів за унцію, держава пенсію не платить...Тоді зроблено мудрий "хід конем": свою сталінку продав, щоби пересидіти та дочекатися "щасливих дармових часів" і купив 1-к квартиру без балкона, що мудрі люди називають "малосімейка". Оціночна вартість станом до коронавіруса - 20 000 доларів США.Став чекати як вправний рибалка, коли просяде ринок КРЖН і купить щось пристойне. Не все ж життя у тому - як його - в біса - забув - по шию жити...У вільний час пише на цій гілці, дуже дуже сумуючи, що щось десь за недосяжним кордоном дешевшає, а для нього в Києві - все не дешевшає ніяк.Ну ніяк...А тут ще й біда - орендар виїхав. Хай йому Грець... Біда за бідою...