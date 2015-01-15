новая СКВ? Интернетная резервная валюта?)
С козырей зашёл))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
новая СКВ? Интернетная резервная валюта?)
С козырей зашёл))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 12 тра, 2020 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:58
Так, для знаних сільських хВахівців із закордонної нерухомості та закордонних валют.
Працюй сумлінно далі: завдячуючи цій гілці інтелект росте не по днях, а по годинах.
Новинка дня:
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:38
Цікаво, як ми тримаємося?
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:02
Туреччина, Туреччина....
Чи варто купляти нерухомість в не вельми розвинутій країні, яка до того ж має імперські амбіції, втягнулась у війну і підгодовує 3,5 млн біженців з Сирії?
"Ілюстрацією, якою могла бути ця криза, якби економіка України не перебувала в пристойній атлетичній формі, можна побачити на прикладі Туреччини. Остання якраз увійшла в кризу з характерними дисбалансами: високою інфляцією (майже 12%), значним дефіцитом бюджету (понад 5%), відсутністю незалежної монетарної політики центробанку.
І от маємо різницю: девальвація у Туреччини після початкового ривку і не думає зупинятися, а ціни там швидко зростають. Як результат, Туреччина робить те, що Україна вже застосовувала у минулому — вводить валютні обмеження, які матимуть довгострокові негативні наслідки для економічного зростання."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:20
акурту що, віддадуть долари лірами?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:37
В Іспанії повно дешевих квартир біля моря.
Чомусь ніхто не бере.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:09
Пане Франте!
Ми ж це питання вже розбирали: в усьому необхідна і працює ЕКОНОМІЧНА доцільність.
Крім того, спрацьовує ЦИКЛІЧНІСТЬ.
Дивіться, десь років 15 тому почала оживати нерухоімсть в екзотичній для нас Іспанії - "новинка сезону".
Тоді наші люди кинулися грати в таку цікаву гру: ти викупаєш 1/12 частку квартири в Іспанії з правом жити там 1 (один) місяць в рік.
Я вже ціну не пам"ятаю але щось не так вже й дорого було.
В ту гру гралися і деякі мої знайомі - так вихвалялися, що в них "є квартира в Іспанії".
Насправді то була не квартира, а право в ній пожити.
Мої приятелі були дуже задоволені і навіть 1 (один) раз поїхали на авто з Києва в Іспанію.
Дивно, але на другий рік - мабуть не дуже подобалося їхати майже 4000 км щоби "пожити" - почали пропонувати всім своїм друзям пожити БЕЗКОШТОВНО.
Не повірете, але з трьох моїх друзів - 1 (один) один раз пожив безкоштовно.
Потім там вилізла така халепа - треба попереджати про візит за 6 місяців і не факт, що вам дозволять, бо у Вас право таке саме, як ів інших 11 "власників".
Це закінчилося нічим - вже забули, що були "власниками". Гроші пропали.
Ідемо далі: я наводив всі цифри тут і викладки про те, що двоє моїх приятелів купили там - в Іспанії - квартири - в 2014 та в 2018 році.
Повний пшик - реально наїжджали 2 рази на рік, потім 1 раз на рік - а це вже зовсім не приїжджають.
І нагадаю - там ціни не в гривнях - а в ойро...
І ойро ті "кусаються" - повечеряти на двох 30 ойро...
Ну і ще специфіка: там в Іспанії на сьогодні марокканців більше, ніж іспанців.
Так само як на Кіпрі зараз пакистанців більше, ніж кіпіротів...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 тра, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Чет 14 тра, 2020 16:25
А в Туреччині мусульман більше чим турків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:26
Пане Акурт, дались Вам 30 євро!
Проте то Іспанія, а не якась занюхана Туреччина.
Акурт, а Вам не остогидо за 1500 км кататись туди-сюди з Дніпра в Анатілію і навпаки?
Стояти в багатогодинних чергах на кордоні, витрачати на дорогу куди більше, ніж злополучні 30 євро....
Можна сісти в літак, чік-шпок - і через 1,5 години Ви вже в Києві.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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