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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:26
flyman написав: akurt написав:
Ну і ще специфіка: там в Іспанії на сьогодні марокканців більше, ніж іспанців.
Так само як на Кіпрі зараз пакистанців більше, ніж кіпіротів...
А в Туреччині мусульман більше чим турків.
Во Вьетнаме вьетнамки,а в Болгарии болгарки.В Турции турочки,но я хочу жить возле испанки.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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