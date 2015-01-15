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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:26

  flyman написав:
  akurt написав:Ну і ще специфіка: там в Іспанії на сьогодні марокканців більше, ніж іспанців.
Так само як на Кіпрі зараз пакистанців більше, ніж кіпіротів...

А в Туреччині мусульман більше чим турків.

Во Вьетнаме вьетнамки,а в Болгарии болгарки.В Турции турочки,но я хочу жить возле испанки.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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