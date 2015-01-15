Додано: Чет 14 тра, 2020 12:09

Пане Франте!

Ми ж це питання вже розбирали: в усьому необхідна і працює ЕКОНОМІЧНА доцільність.

Крім того, спрацьовує ЦИКЛІЧНІСТЬ.



Дивіться, десь років 15 тому почала оживати нерухоімсть в екзотичній для нас Іспанії - "новинка сезону".

Тоді наші люди кинулися грати в таку цікаву гру: ти викупаєш 1/12 частку квартири в Іспанії з правом жити там 1 (один) місяць в рік.

Я вже ціну не пам"ятаю але щось не так вже й дорого було.

В ту гру гралися і деякі мої знайомі - так вихвалялися, що в них "є квартира в Іспанії".

Насправді то була не квартира, а право в ній пожити.

Мої приятелі були дуже задоволені і навіть 1 (один) раз поїхали на авто з Києва в Іспанію.

Дивно, але на другий рік - мабуть не дуже подобалося їхати майже 4000 км щоби "пожити" - почали пропонувати всім своїм друзям пожити БЕЗКОШТОВНО.

Не повірете, але з трьох моїх друзів - 1 (один) один раз пожив безкоштовно.

Потім там вилізла така халепа - треба попереджати про візит за 6 місяців і не факт, що вам дозволять, бо у Вас право таке саме, як ів інших 11 "власників".



Це закінчилося нічим - вже забули, що були "власниками". Гроші пропали.



Ідемо далі: я наводив всі цифри тут і викладки про те, що двоє моїх приятелів купили там - в Іспанії - квартири - в 2014 та в 2018 році.

Повний пшик - реально наїжджали 2 рази на рік, потім 1 раз на рік - а це вже зовсім не приїжджають.

І нагадаю - там ціни не в гривнях - а в ойро...

І ойро ті "кусаються" - повечеряти на двох 30 ойро...

Ну і ще специфіка: там в Іспанії на сьогодні марокканців більше, ніж іспанців.

Так само як на Кіпрі зараз пакистанців більше, ніж кіпріотів...

Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 тра, 2020 18:22, всього редагувалось 2 разів.

Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).