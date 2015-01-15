Эрдоган сейчас становится «персидским царем Ксерксом I, руководя гибридной военной кампанией по уничтожению западной цивилизации» по мере «приближения 100-летия современного турецкого государства в октябре 2023 года».
Подробности:
Тре попкорна взяти
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:17
Эрдоган сейчас становится «персидским царем Ксерксом I, руководя гибридной военной кампанией по уничтожению западной цивилизации» по мере «приближения 100-летия современного турецкого государства в октябре 2023 года».
Подробности:
Тре попкорна взяти
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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