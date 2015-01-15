Эрдоган сейчас становится «персидским царем Ксерксом I, руководя гибридной военной кампанией по уничтожению западной цивилизации» по мере «приближения 100-летия современного турецкого государства в октябре 2023 года».
Подробности:
Тре попкорна взяти
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:17
Эрдоган сейчас становится «персидским царем Ксерксом I, руководя гибридной военной кампанией по уничтожению западной цивилизации» по мере «приближения 100-летия современного турецкого государства в октябре 2023 года».
Подробности:
Тре попкорна взяти
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23
Пане Акурт, погоджуюсь з Вами на 100%.
Купляти "собі" квартиру і їздити за 1500-2000 км (а туди й назад за 3 000 - 4000 км) - невесела справа. Знову ж, таможні, багатогодинні черги на кордонах.
Якщо вже й добиратись туди, то краще літаком.
В мене один знайомий, бувший доцент з Дніпра, купив курортну квартиру в Туреччині. Новобуд біля моря. З метою - продати, коли подорожчає.
В минулому році 3 рази катався на своїй "Хонді" з дружиною і собакою через пів-Європи, в цьому році - 2 рази. Зараз, бідолашний, сидить там і взагалі не може виїхати - карантин!
В приватній розмові екс-доцент сказав мені, що він лоханувся, і "дорожаю" не буде. Палити солярку на тисячі км, витрачати час і моторесурс - вже йому остогидло.
В наступному році він планує продати свою квартирку на турецькому курорті і отримані гроші вкласти в києвські новобуди. Це вигідніше. А рахувати гроші він вміє, той кадр.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
с калькулятором любой может,а шоб в уме...на перспективу©анекдот
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:06
Это вывод к которому рано или поздно приходят 95% покупателей курортной недвижимости и 70% покупателей загородных домов. Но есть 5% (и 30%) которым это действительно нужно. Эти 5% просто переселяются со временем в свою курортную недвигу и живут в ней постоянно. И да - это прекрасная жизнь, но позволить ее себе может не только лишь каждый.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
только те,от которых дети поразъезжались подальше,на другие континенты и даже не размножаются.Пример взят с нашего известного персонажа.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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