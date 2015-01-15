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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:17

  flyman написав:
  freeze написав:Эрдоган наехал на Варфоломея, хотят главную церкву Константинопольского патриархата в мечеть переделать.

Эрдоган сейчас становится «персидским царем Ксерксом I, руководя гибридной военной кампанией по уничтожению западной цивилизации» по мере «приближения 100-летия современного турецкого государства в октябре 2023 года».


Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2879338.html
Тре попкорна взяти
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23

  akurt написав:Мої приятелі були дуже задоволені і навіть 1 (один) раз поїхали на авто з Києва в Іспанію.
Дивно, але на другий рік - мабуть не дуже подобалося їхати майже 4000 км щоби "пожити" - почали пропонувати всім своїм друзям пожити БЕЗКОШТОВНО.
  akurt написав:я наводив всі цифри тут і викладки про те, що двоє моїх приятелів купили там - в Іспанії - квартири - в 2014 та в 2018 році.
Повний пшик - реально наїжджали 2 рази на рік, потім 1 раз на рік - а це вже зовсім не приїжджають.

Пане Акурт, погоджуюсь з Вами на 100%.
Купляти "собі" квартиру і їздити за 1500-2000 км (а туди й назад за 3 000 - 4000 км) - невесела справа. Знову ж, таможні, багатогодинні черги на кордонах.
Якщо вже й добиратись туди, то краще літаком.

В мене один знайомий, бувший доцент з Дніпра, купив курортну квартиру в Туреччині. Новобуд біля моря. З метою - продати, коли подорожчає.
В минулому році 3 рази катався на своїй "Хонді" з дружиною і собакою через пів-Європи, в цьому році - 2 рази. Зараз, бідолашний, сидить там і взагалі не може виїхати - карантин!
В приватній розмові екс-доцент сказав мені, що він лоханувся, і "дорожаю" не буде. Палити солярку на тисячі км, витрачати час і моторесурс - вже йому остогидло.
В наступному році він планує продати свою квартирку на турецькому курорті і отримані гроші вкласти в києвські новобуди. Це вигідніше. А рахувати гроші він вміє, той кадр.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:А рахувати гроші він вміє, той кадр.
с калькулятором любой может,а шоб в уме...на перспективу©анекдот
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:06

  Frant написав:
  akurt написав:Мої приятелі були дуже задоволені і навіть 1 (один) раз поїхали на авто з Києва в Іспанію.
Дивно, але на другий рік - мабуть не дуже подобалося їхати майже 4000 км щоби "пожити" - почали пропонувати всім своїм друзям пожити БЕЗКОШТОВНО.
  akurt написав:я наводив всі цифри тут і викладки про те, що двоє моїх приятелів купили там - в Іспанії - квартири - в 2014 та в 2018 році.
Повний пшик - реально наїжджали 2 рази на рік, потім 1 раз на рік - а це вже зовсім не приїжджають.

Пане Акурт, погоджуюсь з Вами на 100%.
Купляти "собі" квартиру і їздити за 1500-2000 км (а туди й назад за 3 000 - 4000 км) - невесела справа. Знову ж, таможні, багатогодинні черги на кордонах.
Якщо вже й добиратись туди, то краще літаком.

В мене один знайомий, бувший доцент з Дніпра, купив курортну квартиру в Туреччині. Новобуд біля моря. З метою - продати, коли подорожчає.
В минулому році 3 рази катався на своїй "Хонді" з дружиною і собакою через пів-Європи, в цьому році - 2 рази. Зараз, бідолашний, сидить там і взагалі не може виїхати - карантин!
В приватній розмові екс-доцент сказав мені, що він лоханувся, і "дорожаю" не буде. Палити солярку на тисячі км, витрачати час і моторесурс - вже йому остогидло.
В наступному році він планує продати свою квартирку на турецькому курорті і отримані гроші вкласти в києвські новобуди. Це вигідніше. А рахувати гроші він вміє, той кадр.

Это вывод к которому рано или поздно приходят 95% покупателей курортной недвижимости и 70% покупателей загородных домов. Но есть 5% (и 30%) которым это действительно нужно. Эти 5% просто переселяются со временем в свою курортную недвигу и живут в ней постоянно. И да - это прекрасная жизнь, но позволить ее себе может не только лишь каждый.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 02:03

зачетно еврейчик лизнул.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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