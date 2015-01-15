Эрдоган сейчас становится «персидским царем Ксерксом I, руководя гибридной военной кампанией по уничтожению западной цивилизации» по мере «приближения 100-летия современного турецкого государства в октябре 2023 года».
Подробности:
Тре попкорна взяти
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:17
Эрдоган сейчас становится «персидским царем Ксерксом I, руководя гибридной военной кампанией по уничтожению западной цивилизации» по мере «приближения 100-летия современного турецкого государства в октябре 2023 года».
Подробности:
Тре попкорна взяти
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23
Пане Акурт, погоджуюсь з Вами на 100%.
Купляти "собі" квартиру і їздити за 1500-2000 км (а туди й назад за 3 000 - 4000 км) - невесела справа. Знову ж, таможні, багатогодинні черги на кордонах.
Якщо вже й добиратись туди, то краще літаком.
В мене один знайомий, бувший доцент з Дніпра, купив курортну квартиру в Туреччині. Новобуд біля моря. З метою - продати, коли подорожчає.
В минулому році 3 рази катався на своїй "Хонді" з дружиною і собакою через пів-Європи, в цьому році - 2 рази. Зараз, бідолашний, сидить там і взагалі не може виїхати - карантин!
В приватній розмові екс-доцент сказав мені, що він лоханувся, і "дорожаю" не буде. Палити солярку на тисячі км, витрачати час і моторесурс - вже йому остогидло.
В наступному році він планує продати свою квартирку на турецькому курорті і отримані гроші вкласти в києвські новобуди. Це вигідніше. А рахувати гроші він вміє, той кадр.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
с калькулятором любой может,а шоб в уме...на перспективу©анекдот
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:06
Это вывод к которому рано или поздно приходят 95% покупателей курортной недвижимости и 70% покупателей загородных домов. Но есть 5% (и 30%) которым это действительно нужно. Эти 5% просто переселяются со временем в свою курортную недвигу и живут в ней постоянно. И да - это прекрасная жизнь, но позволить ее себе может не только лишь каждый.
Додано: Суб 16 тра, 2020 09:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Суб 16 тра, 2020 09:49
Туреччина - це друга Рашка. До всіх своїх сусідів чіпляються, половину Кіпру анексували, кусок Сирії відкусили, курдів - гноблять... Як можна їх підтримувати своїм гаманцем?
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:25
В Киеве сегодня +17, в Днепре +8... Во Львове померзла картошка... а жаль: еще бы неделя - и зацвела...
Но не страшно, ведь Турция всех спасет и привезут картофель: работает паром "Карасу-Черноморск"... огромный паром в воскресенье перевез много-много трейлеров в Украину - палуба в 2 этажа.
И 2 (два) легковых авто. Один - моего приятеля - вернулся в Украину после 2-х летнего лечения жены в клинике "Медикал-Парк" в Анталии. Украина выделила на лечение 100 000 евро. Вроде успешно. Перекрестимся.
В Анталии сегодня ожидается +38 - мы днем уедем в расположеный в 17 км от моего дома горный каньон - длина горной реки 4 км, из них 400 м - судоходные для надувных лодок.
Авто готовится:
Хитрая двухслойная ткань - внутри белая пористая пропускает воздух снаружу, снаружи серебристая не пропускает воду и отражает солнечные лучи. Made in Turkey. 120 лир 450 гривен.
Про паром: приятель казал, что лучше бы ехал через Румынию.
Расходы составили на перевозку авто и двух человек - 500 долларов.
Заезд в порт Карасу на Черноморском побережье Турции - в 20-00 - отход парома в 03-00 - по графику причаливание в Черноморске через 27 часов - в 7-00, на самом деле причалили в 11-00.
Самое забавное было потом (надеюсь смотрели интервью Гончаренко с Нефёдовым в авто Гончаренко - рекомендую) - с 11-00 до 16-00 в порту Черноморска было "шоу":
- поедьте в один конец порта - поставьте печать номер 1.
- Поставили? Теперь в другой конец порта - поставьте печать номер 2.
- Поставили? Теперь в третий конец порта - поставьте печать номер 3. Поставили?
- Теперь поедьте в четвертый конец порта и поставьте печать номер 4.
- Поставили?
.....
В 16-00 (!!!):
- О! Так у Вас уже все печати? Все 45? Ну ладно, выезжайте...
Итого дорога "порт-порт" заняла почти 2-е суток и забрала 500 долларов.
Нет, ребята-демократы: я езжу 1 (один) раз в год - в Румынии ночую в спортивном отеле в городе Фокшаны - очень удобно: рядом с отелем АЗС, потом "тарюсь" пивом - 4-5 видов - беру по 6 паков - и отличной сырокопченой колбаской в супермаркете LIDL - и в Черновцы, и далее во Львов... (знаток тут один - тут же много знатоков - все пишет, не уставая, что я езжу из Днепра - НИКОГДА не ездил из Днепра, ездят мои приятели ко мне в гости).
По дороге в Румынии с 12-00 до 15-00 в ресторанах всех отелей - "Комплексные обеды" по 15 лей - просто бесплатно... И такие хорошенькие девочки-официантки...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:59
НЕ ЗІВАЙ ХОМКО, НА ТЕ Й ЯРМАРОК?
Как известно, все, что плохо лежит, надо подбирать руками - хочешь, достраиваешь на Майдане Незалежности себе индивидуальный этаж на крыше, а хочешь - достраиваешь вблизи Киево-Печерской лавры еще 4 этажа сверх 9 на "элитном" доме...
Все можно.
Самая горяча новость сегодня в Анталии - уникальный эксперимент по строительству за 48 (!!!) часов виллы в заповедной зоне.
Реально у местных властей шок:
- вилла построена за 48 часов.
- участвовало 15 рабочих.
- подвоз материалов - на катерах.
- для подъёма стройматериалов былы проложены от уреза воды до виллы временные рельсы...
Время было выбрано удачное: коронавирус, карантин, комендантский час (уже все ограничения отменены).
48 часов!
Готово!
P.S. Жаль, что это не Киев, и не Львов, и не Днепр: береговая охрана обнаружила постройку, заказчик найден, доставлен в суд, вилла опечатана.
Вчера суд принял решение о полном разрушении объекта. Заказчик оштрафован на крупную (сумма не оглашается) сумму.
Эх, такая прелесть сорвалась... Использована известная и в Украине "схема": еще в прошлом, а то и позапрошлом веке на этом месте существовал домик, наследник найден в Стамбуле, сделка "купли-продажи" - остаток стен... их разрушение - вывоз остатков на катерах - завоз новых материалов - 15 рабочих - 48 часов - готово!
Для справки: готовые "под ключ" виллы в Анталии продаются примерно по 300 000 долларов: 3 этажа, свой лифт, свой бассейн, только ванных в вилле 4 (четыре)...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:21
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
осторожно там.
Комендантська година у Туреччині почнеться з 0:00 суботи і триватиме до 24:00 вівторка Повний текст читайте тут:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:33
Ай да специалисты...
Горе-специалисты...
Усьо знають... Больше всего крючит Франта - что не строка - то ложь и выдумка... Вот что значит: съехал один арендатор из одной из двух хрущевок... Без бабла - нема жизня...
В работу по поднятию этой ветки в ТОП форума успешно включается получатель кешбеков Мизантроп. Для горе-специалиста и знатока Мизантропа:
В Турции - 31 провинция (как в Украине - 25 областей).
В 20 провинциях сохраняется карантин и "Комендантский час" - удивительно и непонятно, но все Черноморское побережье Турции в зоне риска. Как будто ЧФ РФ распылял вирус с кораблей.
В 11 провинциях - в том числе в провинции "Анталия" сняты все ограничения и не вводится уже "Комендантский час" (в прошлую субботу и воскресенье был - никто не имел права выходить на улицу, только в ближайшую пекарню или в аптеку).
Но всех предупреждают: социальная дистанция+гигиена.
Учите матчасть, Мизантроп!
А что, тоже картошка померзла? Плохо совсем? Беда...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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