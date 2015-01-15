Додано: Суб 16 тра, 2020 10:25

В Киеве сегодня +17, в Днепре +8... Во Львове померзла картошка... а жаль: еще бы неделя - и зацвела...Но не страшно, ведь Турция всех спасет и привезут картофель: работает паром "Карасу-Черноморск"... огромный паром в воскресенье перевез много-много трейлеров в Украину - палуба в 2 этажа.И 2 (два) легковых авто. Один - моего приятеля - вернулся в Украину после 2-х летнего лечения жены в клинике "Медикал-Парк" в Анталии. Украина выделила на лечение 100 000 евро. Вроде успешно. Перекрестимся.В Анталии сегодня ожидается +38 - мы днем уедем в расположеный в 17 км от моего дома горный каньон - длина горной реки 4 км, из них 400 м - судоходные для надувных лодок.Авто готовится:Хитрая двухслойная ткань - внутри белая пористая пропускает воздух снаружу, снаружи серебристая не пропускает воду и отражает солнечные лучи. Made in Turkey. 120 лир 450 гривен.Про паром: приятель казал, что лучше бы ехал через Румынию.Расходы составили на перевозку авто и двух человек - 500 долларов.Заезд в порт Карасу на Черноморском побережье Турции - в 20-00 - отход парома в 03-00 - по графику причаливание в Черноморске через 27 часов - в 7-00, на самом деле причалили в 11-00.Самое забавное было потом (надеюсь смотрели интервью Гончаренко с Нефёдовым в авто Гончаренко - рекомендую) - с 11-00 до 16-00 в порту Черноморска было "шоу":- поедьте в один конец порта - поставьте печать номер 1.- Поставили? Теперь в другой конец порта - поставьте печать номер 2.- Поставили? Теперь в третий конец порта - поставьте печать номер 3. Поставили?- Теперь поедьте в четвертый конец порта и поставьте печать номер 4.- Поставили?.....В 16-00 (!!!):- О! Так у Вас уже все печати? Все 45? Ну ладно, выезжайте...Итого дорога "порт-порт" заняла почти 2-е суток и забрала 500 долларов.Нет, ребята-демократы: я езжу 1 (один) раз в год - в Румынии ночую в спортивном отеле в городе Фокшаны - очень удобно: рядом с отелем АЗС, потом "тарюсь" пивом - 4-5 видов - беру по 6 паков - и отличной сырокопченой колбаской в супермаркете LIDL - и в Черновцы, и далее во Львов... (знаток тут один - тут же много знатоков - все пишет, не уставая, что я езжу из Днепра - НИКОГДА не ездил из Днепра, ездят мои приятели ко мне в гости).По дороге в Румынии с 12-00 до 15-00 в ресторанах всех отелей - "Комплексные обеды" по 15 лей - просто бесплатно... И такие хорошенькие девочки-официантки...