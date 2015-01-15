включайте логику,дядь Витя.Нам не известны координаты каньона и в какой он провинции.Так что всё логично,просто переживаем за вас.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:52
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
включайте логику,дядь Витя.Нам не известны координаты каньона и в какой он провинции.Так что всё логично,просто переживаем за вас.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:01
рады,дядя Мизантроп... Я такпонял - включив логику - нектоФёдор изУжгорода - судяповидео - показал бы,гдеможно налить влесу 100 граммов и показал,где взять одну бутылку пива.Но не "на шарик"-это есть такая фишка заграницей - все живут честно - надочто-тобросить потом вкопилку. просто переживаем за вас.
P.S. В Україні обговорюють відновлення авіасполучення з Туреччиною.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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