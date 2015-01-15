включайте логику,дядь Витя.Нам не известны координаты каньона и в какой он провинции.Так что всё логично,просто переживаем за вас.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:52
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
включайте логику,дядь Витя.Нам не известны координаты каньона и в какой он провинции.Так что всё логично,просто переживаем за вас.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:01
рады,дядя Мизантроп... Я такпонял - включив логику - нектоФёдор изУжгорода - судяповидео - показал бы,гдеможно налить влесу 100 граммов и показал,где взять одну бутылку пива.Но не "на шарик"-это есть такая фишка заграницей - все живут честно - надочто-тобросить потом вкопилку. просто переживаем за вас.
P.S. В Україні обговорюють відновлення авіасполучення з Туреччиною.
Туреччина дозволила в"зджати іноземцям для лікування. Нагадаю: Туреччина на сьогодні входить у трійку держав, де розвиток медицини дозволяє успішно боротися з онкологічними захворюваннями. Нагадаю також, що за турецьким законодавством лікування онкологічних захворювань у громадян країни відбувається на 100% за рахунок держави. Жоден громадянин, який попав у таку біду, не платить ні за лікування, ні за операції, ні за хіміотерпію, ні за реабілітацію.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
до чого тут громадяни?
чи ти уже ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:37
Там є букви, з них можна скласти слово.
Зі слів можна скласти речення.
Ре́чення — граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, що становить окрему, відносно незалежну думку; значеннєве, граматичне та інтонаційне ціле, що виражає якусь думку у відношенні її до дійсності (предикативність, створена категоріями модальності, часу й особи) одним словом чи сполукою слів.
Речення несе якусь інформацію - для когось важливу, для когось - ні (на Вас то не розповсюджується).
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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