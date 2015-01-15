Додано: Суб 16 тра, 2020 18:37

Там є букви, з них можна скласти слово.

Зі слів можна скласти речення.

Ре́чення — граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, що становить окрему, відносно незалежну думку; значеннєве, граматичне та інтонаційне ціле, що виражає якусь думку у відношенні її до дійсності (предикативність, створена категоріями модальності, часу й особи) одним словом чи сполукою слів.

Речення несе якусь інформацію - для когось важливу, для когось - ні (на Вас то не розповсюджується).

Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).