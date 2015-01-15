включайте логику,дядь Витя.Нам не известны координаты каньона и в какой он провинции.Так что всё логично,просто переживаем за вас.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:52
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
включайте логику,дядь Витя.Нам не известны координаты каньона и в какой он провинции.Так что всё логично,просто переживаем за вас.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:01
рады,дядя Мизантроп... Я такпонял - включив логику - нектоФёдор изУжгорода - судяповидео - показал бы,гдеможно налить влесу 100 граммов и показал,где взять одну бутылку пива.Но не "на шарик"-это есть такая фишка заграницей - все живут честно - надочто-тобросить потом вкопилку. просто переживаем за вас.
P.S. В Україні обговорюють відновлення авіасполучення з Туреччиною.
Туреччина дозволила в"зджати іноземцям для лікування. Нагадаю: Туреччина на сьогодні входить у трійку держав, де розвиток медицини дозволяє успішно боротися з онкологічними захворюваннями. Нагадаю також, що за турецьким законодавством лікування онкологічних захворювань у громадян країни відбувається на 100% за рахунок держави. Жоден громадянин, який попав у таку біду, не платить ні за лікування, ні за операції, ні за хіміотерпію, ні за реабілітацію.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
до чого тут громадяни?
чи ти уже ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:37
Там є букви, з них можна скласти слово.
Зі слів можна скласти речення.
Ре́чення — граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, що становить окрему, відносно незалежну думку; значеннєве, граматичне та інтонаційне ціле, що виражає якусь думку у відношенні її до дійсності (предикативність, створена категоріями модальності, часу й особи) одним словом чи сполукою слів.
Речення несе якусь інформацію - для когось важливу, для когось - ні (на Вас то не розповсюджується).
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:23
Читаючи майже кожного дня київську гілку - звертаю увагу на тексти форумчанина BIGor - завжди все ОК.
Тому треба відповісти на ці тези.
1. Я би не сказав, що Туреччина - "друга" Рашка. За населенням - 83 000 000 - так. У Раші офіційно повідомляють про 140 000 000, але аналітики, вивчаючи кількість виборців, приходять до цифри в 90 000 000.
2. Туреччина межує з Україною (морем), Болгарією, Грецією, Сирією, Іраком, Іраном, Вірменією та Грузією. З жодною з цих країн - виключаючи за певними обставинами Сирію - вона "не чіпляється" та не має ніяких проблем. Кордон із Сирією, яку окупувала Раша - то проблема. Проблема не територіальна, не мовна, і не політична (відчуйте різницю) - з Сирії прийнято майже 4 000 000 біженців - після того, як до кордонів почали рухатися - після наступу РФ - ще 1 500 000 біженців - Туреччина почала намагатися захистити СВІЙ (НЕ ЧИЙСЬ, А СВІЙ) кордон - організувавши "смугу безпеки" на території Сирії - для сирійців (відчуйте різницю) на якій за планом вдалося б розселити ці 1 500 000 біженців. Утримання біженців - кожному виплачують по 850 лір (це більше середньої пенсії в Україні) - несе величезне навантаження на бюджет країни. Уявіть собі: це половина від всіх пенсіонерів України (!!!), та ще й кожен отримує грошей більше, ніж пенсіонер в Україні. Якби не втручання РФ в Сирію - питання не було би зовсім. Так само, якби не втручання РФ в Україну - питань не було би зовсім - з ОДНІЄЮ ВЕЛИКОЮ РІЗНИЦЕЮ - ТУРЕЧЧИНА НЕ ВЕДЕ БОЙОВИХ ДІЙ НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ. І втрати становлять на сьогодні 50 турецьких бійців (їх тут називають "герої-мученики"), а не 5 000 українських хлопців - вічна їм пам"ять. Гинуть кожен день...
3. З Кіпром історія цікава. Я гадаю, Ви знаєте, що то була колонія Великої Британії, якій Велика Британія надала незалежність, ЗАЛИШИВШИ ЗА СОБОЮ ЧАСТИНУ ТЕРИТОРІЇ (на півдні) КІПРУ - там база Великої Британії, яка за площею займає майже 10% території. Нагадю ще, що у 1918-1920 роках саме Велика Британія вела війну разом із Грецією проти Осьманської імперії і на завтра вже повинен був бути відбутися штурм столиці. Мирова принизлива угода - Туреччина втратила і території, і всі (!!!) острови - вони відійшли Греції. Навіть ті, що знаходяться на відстані в 5 км від берегів Туреччини та за 500 км (!!!) від берегів Греції. Коли навкруги Кіпру курсували РАДЯНСЬКІ крейсери та радянські підводні човни (гадаю, що ви про те і не знаєте - повинна була бути анексія Кіпру) - Туреччина ввела вйска на північну частину Кіпру. Так Кіпр і залишився поділеним на три частини: Північну (невизнана ТРПК), Центральну та Південну (Велика Британія).
Це погано? Безумовно!
Це питання раджу обговорити з жителями Молдови, Придністровської Молдавської Республіки, Абхазії, Південної Осетії, Азербайджану, Нагірного Карабаху, Автономної республіки Крим, Донецької області України, Луганської області України.
Зауважу, що на території ТРПК мешкають і мешкали етнічні (!!!) турки.
Під час збройного конфлікту було знищено 30 000 турків (на війні із РФ на сьогодні вже знищено 15 000 українських громадян - цивільних та військових, і війна продовжується вже 6 років, і за оцінкою експертів буде ще продовжуватися ще 60).
4. Про курдів писати не буду - я їх не бачив і майже нічого не знаю. Чому когось курди хвилюють - я не знаю. Там якась давня історія. Мені здається, що більше нас повина турбувати не проблема курдів, а жахлива на сьогодні доля кримсько-татарського народу в АРК. І це - між іншим - громадяни України... і їм немає місця на своїй старовинній етнічній території... І сидять по тюрмах на чужині.... Не до курдів якось...
5. Підтримувати гаманцем Туреччину НЕ треба - країна за ЗВР - десяте місце в світі, під час пандемії витратила ДЕРЖАВА на підтримку своїх громадян - підкреслюю своїх громадян - на підтримку -
34 000 000 000 доларів США.
(тридцять чотири міл"ярди доларів США)
Своїх. А не запозичених у МВФ.
Пан BIGor - як бачите, не все так погано... А тези Ваші реально цікаві. Я вдячний. Особливо, якщо придивитися до питань ретельно...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
|