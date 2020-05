Додано: Суб 16 тра, 2020 22:05

Краткую историю сопротивления на Кипре можно прочитать тут.

Цитата: "Постоянный представитель Турции в ООН посол Феридун Синирлиоглу направил в ООН; Письмо протеста от 9 октября было широко поддержано на юге, где киприоты-греки указали, что они проводилив период 1963-1974 годов и что проблема Кипра не была проблемой "вторжения и оккупации".Источник:Diyalog GazetesiВо время конфликта на Кипре СССР направил к берегам Кипра свою флотилию и подводные лодки.Возможно, я преувеличиваю и они были направлены для сбора оливок.Цитата: "Советское посольство в Никозие является самым большим в этой части Средиземного моря, численность его персонала была больше чем в любом из советских посольств в Каире, Тегеране и Бейруте. Сложный коммуникационный центр связывал кипрское посольство с Москвой и советским средиземноморским флотом, а так же с двумя советскими разведывательными судами, которые контролировали радио-переговоры у израильского побережья."