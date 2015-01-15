включайте логику,дядь Витя.Нам не известны координаты каньона и в какой он провинции.Так что всё логично,просто переживаем за вас.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:52
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
включайте логику,дядь Витя.Нам не известны координаты каньона и в какой он провинции.Так что всё логично,просто переживаем за вас.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:01
рады,дядя Мизантроп... Я такпонял - включив логику - нектоФёдор изУжгорода - судяповидео - показал бы,гдеможно налить влесу 100 граммов и показал,где взять одну бутылку пива.Но не "на шарик"-это есть такая фишка заграницей - все живут честно - надочто-тобросить потом вкопилку. просто переживаем за вас.
P.S. В Україні обговорюють відновлення авіасполучення з Туреччиною.
Туреччина дозволила в"зджати іноземцям для лікування. Нагадаю: Туреччина на сьогодні входить у трійку держав, де розвиток медицини дозволяє успішно боротися з онкологічними захворюваннями. Нагадаю також, що за турецьким законодавством лікування онкологічних захворювань у громадян країни відбувається на 100% за рахунок держави. Жоден громадянин, який попав у таку біду, не платить ні за лікування, ні за операції, ні за хіміотерпію, ні за реабілітацію.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
до чого тут громадяни?
чи ти уже ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:37
Там є букви, з них можна скласти слово.
Зі слів можна скласти речення.
Ре́чення — граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, що становить окрему, відносно незалежну думку; значеннєве, граматичне та інтонаційне ціле, що виражає якусь думку у відношенні її до дійсності (предикативність, створена категоріями модальності, часу й особи) одним словом чи сполукою слів.
Речення несе якусь інформацію - для когось важливу, для когось - ні (на Вас то не розповсюджується).
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:23
Читаючи майже кожного дня київську гілку - звертаю увагу на тексти форумчанина BIGor - завжди все ОК.
Тому треба відповісти на ці тези.
1. Я би не сказав, що Туреччина - "друга" Рашка. За населенням - 83 000 000 - так. У Раші офіційно повідомляють про 140 000 000, але аналітики, вивчаючи кількість виборців, приходять до цифри в 90 000 000.
2. Туреччина межує з Україною (морем), Болгарією, Грецією, Сирією, Іраком, Іраном, Вірменією та Грузією. З жодною з цих країн - виключаючи за певними обставинами Сирію - вона "не чіпляється" та не має ніяких проблем. Кордон із Сирією, яку окупувала Раша - то проблема. Проблема не територіальна, не мовна, і не політична (відчуйте різницю) - з Сирії прийнято майже 4 000 000 біженців - після того, як до кордонів почали рухатися - після наступу РФ - ще 1 500 000 біженців - Туреччина почала намагатися захистити СВІЙ (НЕ ЧИЙСЬ, А СВІЙ) кордон - організувавши "смугу безпеки" на території Сирії - для сирійців (відчуйте різницю) на якій за планом вдалося б розселити ці 1 500 000 біженців. Утримання біженців - кожному виплачують по 850 лір (це більше середньої пенсії в Україні) - несе величезне навантаження на бюджет країни. Уявіть собі: це половина від всіх пенсіонерів України (!!!), та ще й кожен отримує грошей більше, ніж пенсіонер в Україні. Якби не втручання РФ в Сирію - питання не було би зовсім. Так само, якби не втручання РФ в Україну - питань не було би зовсім - з ОДНІЄЮ ВЕЛИКОЮ РІЗНИЦЕЮ - ТУРЕЧЧИНА НЕ ВЕДЕ БОЙОВИХ ДІЙ НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ. І втрати становлять на сьогодні 50 турецьких бійців (їх тут називають "герої-мученики"), а не 5 000 українських хлопців - вічна їм пам"ять. Гинуть кожен день...
3. З Кіпром історія цікава. Я гадаю, Ви знаєте, що то була колонія Великої Британії, якій Велика Британія надала незалежність, ЗАЛИШИВШИ ЗА СОБОЮ ЧАСТИНУ ТЕРИТОРІЇ (на півдні) КІПРУ - там база Великої Британії, яка за площею займає майже 10% території. Нагадю ще, що у 1918-1920 роках саме Велика Британія вела війну разом із Грецією проти Осьманської імперії і на завтра вже повинен був бути відбутися штурм столиці. Мирова принизлива угода - Туреччина втратила і території, і всі (!!!) острови - вони відійшли Греції. Навіть ті, що знаходяться на відстані в 5 км від берегів Туреччини та за 500 км (!!!) від берегів Греції. Коли навкруги Кіпру курсували РАДЯНСЬКІ крейсери та радянські підводні човни (гадаю, що ви про те і не знаєте - повинна була бути анексія Кіпру) - Туреччина ввела вйска на північну частину Кіпру. Так Кіпр і залишився поділеним на три частини: Північну (невизнана ТРПК), Центральну та Південну (Велика Британія).
Це погано? Безумовно!
Це питання раджу обговорити з жителями Молдови, Придністровської Молдавської Республіки, Абхазії, Південної Осетії, Азербайджану, Нагірного Карабаху, Автономної республіки Крим, Донецької області України, Луганської області України.
Зауважу, що на території ТРПК мешкають і мешкали етнічні (!!!) турки.
Під час збройного конфлікту було знищено 30 000 турків (на війні із РФ на сьогодні вже знищено 15 000 українських громадян - цивільних та військових, і війна продовжується вже 6 років, і за оцінкою експертів буде ще продовжуватися ще 60).
4. Про курдів писати не буду - я їх не бачив і майже нічого не знаю. Чому когось курди хвилюють - я не знаю. Там якась давня історія. Мені здається, що більше нас повина турбувати не проблема курдів, а жахлива на сьогодні доля кримсько-татарського народу в АРК. І це - між іншим - громадяни України... і їм немає місця на своїй старовинній етнічній території... І сидять по тюрмах на чужині.... Не до курдів якось...
5. Підтримувати гаманцем Туреччину НЕ треба - країна за ЗВР - десяте місце в світі, під час пандемії витратила ДЕРЖАВА на підтримку своїх громадян - підкреслюю своїх громадян - на підтримку -
34 000 000 000 доларів США.
(тридцять чотири міл"ярди доларів США)
Своїх. А не запозичених у МВФ.
Пан BIGor - як бачите, не все так погано... А тези Ваші реально цікаві. Я вдячний. Особливо, якщо придивитися до питань ретельно...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Суб 16 тра, 2020 20:41
тільки зовнішній борг Туреччини 40 ядрів доларів державний, і ще 200 комерційних установ
Хі-хі (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 16 тра, 2020 20:43
Дуже приємно що Вас те хвилює.
Як там проєкт оточити Київ кавалєрками?
Там їх буде 30 чи 40?
Оскільки із села під Тернополем дуже видно точні цифри про держборг Туреччини, виникає питання: периметр Києва - більше 110 км, чи вистачить кавалєрок?
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:21
СССР хотела аннексировать Кипр ?
Сколько лет живу и вроде увлекаюсь историей, но такое слышу первый раз в жизни.
))) Кто на ком стоял (с) )))
Где было убито 30 тысяч турок ? Судя по абзацу на Северном Кипре ? Вы уверены ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:05
Цитата: "Постоянный представитель Турции в ООН посол Феридун Синирлиоглу направил в ООН; Письмо протеста от 9 октября было широко поддержано на юге, где киприоты-греки указали, что они проводили этническую чистку против киприотов-турок в период 1963-1974 годов и что проблема Кипра не была проблемой "вторжения и оккупации".
Источник:
Diyalog Gazetesi
Краткую историю сопротивления на Кипре можно прочитать тут.
Кроме того, рекомендую авторитетные издательства:
• Armaoğlu, F. (1992), 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Cilt 1., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
• Denktaş, R. (1982), The Cyprus Triangle, K.Rustem&Brother/George Allen&Unwin, London.
• Ertakün, N. (1981), The Cyprus Dispute, University Press, Oxford.
• Kyle, K. (2006), British Policy on Cyprus, 1974-2004, Ed.Herbert Faustmann&Nicos Peristianis, Britain in Cyprus, Bibliopolis, Mannheim und Möhnesee.
• Necatigil, M. Z. (1989), The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law, Oxford University Press, Oxford.
• Nicolet, C (2006), British Policy Towards Cyprus, 1960-1974, Ed.Herbert Faustmann & Nicos Peristianis, Britain in Cyprus, Bibliopolis, Mannheim und Möhnesee.
• Oran, B.(Edit.) (2001), Türk Dış Politikası, İletişim Yayınları, İstanbul.
• Shaw E.K. ve Shaw S. (1977), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume II, Cambridge University Press, Cambridge.
Во время конфликта на Кипре СССР направил к берегам Кипра свою флотилию и подводные лодки.
Возможно, я преувеличиваю и они были направлены для сбора оливок.
Цитата: "Советское посольство в Никозие является самым большим в этой части Средиземного моря, численность его персонала была больше чем в любом из советских посольств в Каире, Тегеране и Бейруте. Сложный коммуникационный центр связывал кипрское посольство с Москвой и советским средиземноморским флотом, а так же с двумя советскими разведывательными судами, которые контролировали радио-переговоры у израильского побережья."
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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