Приємно, що Ви навіть знаєте слово "яхта
".
Освітній рівень росте і росте.
Ні, я не збирався і не збираюся купувати яхту - то тільки Ви не знаєте навіть не те, скільки вона коштує, а скільки вартує просто її утримання.
Трохи Вам розкрию очі:
- навіть якшо володар яхти нею не користується - він зобов"язаний тримати на яхті принаймні одного працівника і посада його - "капітан".
- тримати такого працівника треба цілий рік - не може яхта бути без капітана.
- капітан - це не просто людина із двома ногами та двома вухами - він повинен бути саме капітаном із відповідними документами.
- капітан - якщо він капітан - піде просто на яхту, яка навіть не ходить в море, мінімум за 500 доларів на місяць. То ваша виручка від двох хрущів до того, як з однієї виїхав орендар, і зробив вас знервованим.
Бачите, хоч я Вам очі розкрию. А то так і залишитеся телепнем. Це Вам не торгувати золотими зливками, чим ви промишляли безрезультатно 10 років тому.P.S.
Про освітній рівень: в українській мові немає слова "пА
ром", є "пО
ром".
Frant написав:
... авто-місце на паромі
для нього - надто дорого?
Хоч я Вас навчу... Може менше будете позоритися...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).