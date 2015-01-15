Додано: Суб 16 тра, 2020 22:32

Запам"ятайте - akurt НІКОЛИ і НІЧОГО не плутає - читайте текст вище на зауваження freeze.



Післязавтра, пане Франте, 18 травня - день пам"яті геноциду кримсько-татарського народу.

Якщо я не помиляюся в цифрах - за місяць було вивезено 240 000 кримських татар.

По дорозі в республіки Азії СРСР за останніми даними загинула рівно половина.

Вас тільки геноцид вірменів хвилює (нагадаю: Ви у Вірменії ніколи не були і вже ніколи не будете), чи Україна теж?

Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).