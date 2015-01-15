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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:32

Запам"ятайте - akurt НІКОЛИ і НІЧОГО не плутає - читайте текст вище на зауваження freeze.

Післязавтра, пане Франте, 18 травня - день пам"яті геноциду кримсько-татарського народу.
Якщо я не помиляюся в цифрах - за місяць було вивезено 240 000 кримських татар.
По дорозі в республіки Азії СРСР за останніми даними загинула рівно половина.
Вас тільки геноцид вірменів хвилює (нагадаю: Ви у Вірменії ніколи не були і вже ніколи не будете), чи Україна теж?
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:47

Чи не пора нашому нетверезому казкарю купити собі яхту, якщо авто-місце на паромі для нього - надто дорого?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:54

Приємно, що Ви навіть знаєте слово "яхта".
Освітній рівень росте і росте.
Ні, я не збирався і не збираюся купувати яхту - то тільки Ви не знаєте навіть не те, скільки вона коштує, а скільки вартує просто її утримання.
Трохи Вам розкрию очі:
- навіть якшо володар яхти нею не користується - він зобов"язаний тримати на яхті принаймні одного працівника і посада його - "капітан".
- тримати такого працівника треба цілий рік - не може яхта бути без капітана.
- капітан - це не просто людина із двома ногами та двома вухами - він повинен бути саме капітаном із відповідними документами.
- капітан - якщо він капітан - піде просто на яхту, яка навіть не ходить в море, мінімум за 500 доларів на місяць. То ваша виручка від двох хрущів до того, як з однієї виїхав орендар, і зробив вас знервованим.

Бачите, хоч я Вам очі розкрию. А то так і залишитеся телепнем. Це Вам не торгувати золотими зливками, чим ви промишляли безрезультатно 10 років тому.

P.S. Про освітній рівень: в українській мові немає слова "пАром", є "пОром".
  Frant написав:... авто-місце на паромі для нього - надто дорого?
Хоч я Вас навчу... Може менше будете позоритися...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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