Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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BIGor написав:Туреччина - це друга Рашка. До всіх своїх сусідів чіпляються, половину Кіпру анексували, кусок Сирії відкусили, курдів - гноблять... Як можна їх підтримувати своїм гаманцем?
Читаючи майже кожного дня київську гілку - звертаю увагу на тексти форумчанина BIGor - завжди все ОК.
Тому треба відповісти на ці тези. 1. Я би не сказав, що Туреччина - "друга" Рашка. За населенням - 83 000 000 - так. У Раші офіційно повідомляють про 140 000 000, але аналітики, вивчаючи кількість виборців, приходять до цифри в 90 000 000. 2. Туреччина межує з Україною (морем), Болгарією, Грецією, Сирією, Іраком, Іраном, Вірменією та Грузією. З жодною з цих країн - виключаючи за певними обставинами Сирію - вона "не чіпляється" та не має ніяких проблем. Кордон із Сирією, яку окупувала Раша - то проблема. Проблема не територіальна, не мовна, і не політична (відчуйте різницю) - з Сирії прийнято майже 4 000 000 біженців - після того, як до кордонів почали рухатися - після наступу РФ - ще 1 500 000 біженців - Туреччина почала намагатися захистити СВІЙ (НЕ ЧИЙСЬ, А СВІЙ) кордон - організувавши "смугу безпеки" на території Сирії - для сирійців (відчуйте різницю) на якій за планом вдалося б розселити ці 1 500 000 біженців. Утримання біженців - кожному виплачують по 850 лір (це більше середньої пенсії в Україні) - несе величезне навантаження на бюджет країни. Уявіть собі: це половина від всіх пенсіонерів України (!!!), та ще й кожен отримує грошей більше, ніж пенсіонер в Україні. Якби не втручання РФ в Сирію - питання не було би зовсім. Так само, якби не втручання РФ в Україну - питань не було би зовсім - з ОДНІЄЮ ВЕЛИКОЮ РІЗНИЦЕЮ - ТУРЕЧЧИНА НЕ ВЕДЕ БОЙОВИХ ДІЙ НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ. І втрати становлять на сьогодні 50 турецьких бійців (їх тут називають "герої-мученики"), а не 5 000 українських хлопців - вічна їм пам"ять. Гинуть кожен день...
3. З Кіпром історія цікава. Я гадаю, Ви знаєте, що то була колонія Великої Британії, якій Велика Британія надала незалежність, ЗАЛИШИВШИ ЗА СОБОЮ ЧАСТИНУ ТЕРИТОРІЇ (на півдні) КІПРУ - там база Великої Британії, яка за площею займає майже 10% території. Нагадю ще, що у 1918-1920 роках саме Велика Британія вела війну разом із Грецією проти Осьманської імперії і на завтра вже повинен був бути відбутися штурм столиці. Мирова принизлива угода - Туреччина втратила і території, і всі (!!!) острови - вони відійшли Греції. Навіть ті, що знаходяться на відстані в 5 км від берегів Туреччини та за 500 км (!!!) від берегів Греції. Коли навкруги Кіпру курсували РАДЯНСЬКІ крейсери та радянські підводні човни (гадаю, що ви про те і не знаєте - повинна була бути анексія Кіпру) - Туреччина ввела вйска на північну частину Кіпру. Так Кіпр і залишився поділеним на три частини: Північну (невизнана ТРПК), Центральну та Південну (Велика Британія). Це погано? Безумовно! Це питання раджу обговорити з жителями Молдови, Придністровської Молдавської Республіки, Абхазії, Південної Осетії, Азербайджану, Нагірного Карабаху, Автономної республіки Крим, Донецької області України, Луганської області України. Зауважу, що на території ТРПК мешкають і мешкали етнічні (!!!) турки. Під час збройного конфлікту було знищено 30 000 турків (на війні із РФ на сьогодні вже знищено 15 000 українських громадян - цивільних та військових, і війна продовжується вже 6 років, і за оцінкою експертів буде ще продовжуватися ще 60).
4. Про курдів писати не буду - я їх не бачив і майже нічого не знаю. Чому когось курди хвилюють - я не знаю. Там якась давня історія. Мені здається, що більше нас повина турбувати не проблема курдів, а жахлива на сьогодні доля кримсько-татарського народу в АРК. І це - між іншим - громадяни України... і їм немає місця на своїй старовинній етнічній території... І сидять по тюрмах на чужині.... Не до курдів якось...
5. Підтримувати гаманцем Туреччину НЕ треба - країна за ЗВР - десяте місце в світі, під час пандемії витратила ДЕРЖАВА на підтримку своїх громадян - підкреслюю своїх громадян - на підтримку - 34 000 000 000 доларів США. (тридцять чотири міл"ярди доларів США) https://www.ukr-ayna.com/uk/turechchina ... -milyarda/ Своїх. А не запозичених у МВФ.
Пан BIGor - як бачите, не все так погано... А тези Ваші реально цікаві. Я вдячний. Особливо, якщо придивитися до питань ретельно...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt написав:Коли навкруги Кіпру курсували РАДЯНСЬКІ крейсери та радянські підводні човни (гадаю, що ви про те і не знаєте - повинна була бути анексія Кіпру) - Туреччина ввела вйска на північну частину Кіпру.
СССР хотела аннексировать Кипр ? Сколько лет живу и вроде увлекаюсь историей, но такое слышу первый раз в жизни.
akurt написав:Під час збройного конфлікту було знищено 30 000 турків
))) Кто на ком стоял (с) ))) Где было убито 30 тысяч турок ? Судя по абзацу на Северном Кипре ? Вы уверены ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Цитата: "Постоянный представитель Турции в ООН посол Феридун Синирлиоглу направил в ООН Письмо протеста от 9 октября по поводу того, что киприоты-греки указали, что они проводили этническую чистку против киприотов-турок в период 1963-1974 годов (примечание мое: за 10 лет!!!) и что проблема Кипра не была проблемой "вторжения и оккупации". Источник: Diyalog Gazetesi https://www.diyaloggazetesi.com/guney/e ... 73713.html
• Armaoğlu, F. (1992), 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Cilt 1., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara. • Denktaş, R. (1982), The Cyprus Triangle, K.Rustem&Brother/George Allen&Unwin, London. • Ertakün, N. (1981), The Cyprus Dispute, University Press, Oxford. • Kyle, K. (2006), British Policy on Cyprus, 1974-2004, Ed.Herbert Faustmann&Nicos Peristianis, Britain in Cyprus, Bibliopolis, Mannheim und Möhnesee. • Necatigil, M. Z. (1989), The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law, Oxford University Press, Oxford. • Nicolet, C (2006), British Policy Towards Cyprus, 1960-1974, Ed.Herbert Faustmann & Nicos Peristianis, Britain in Cyprus, Bibliopolis, Mannheim und Möhnesee. • Oran, B.(Edit.) (2001), Türk Dış Politikası, İletişim Yayınları, İstanbul. • Shaw E.K. ve Shaw S. (1977), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume II, Cambridge University Press, Cambridge.
Во время конфликта на Кипре СССР направил к берегам Кипра свою флотилию и подводные лодки. Возможно, я преувеличиваю и они были направлены для сбора оливок.
Цитата: "Советское посольство в Никозие являлось самым большим в этой части Средиземного моря, численность его персонала была больше чем в любом из советских посольств в Каире, Тегеране и Бейруте. Сложный коммуникационный центр связывал кипрское посольство с Москвой и советским средиземноморским флотом, а так же с двумя советскими разведывательными судами, которые контролировали радио-переговоры у израильского побережья." http://alerozin.narod.ru/cypr.htm Цитата: "Поступило распоряжение начальника Главного штаба ВМФ: КУГ № 1 в составе РКР «Грозный» и БПК «Красный Кавказ» срочно сняться с якорей и занять линию дозора западнее Кипра; ЭМ «Пламенному» стать на бочку № 03 в непосредственной близости от острова на юге; тральщику «Контр-адмирал Першин» - в точку № 55 севернее Кипра; КПУГ-2 в составе БПК «Адмирал Нахимов» и «Адмирал Макаров» из 64-й точки перейти в восточную 12-ю; РЭК «Абакан» из района п. Пирей перейти к Кипру." Крым и ЧФ РФ в Крыму ничего не напоминает? И да, я согласен, если было сбито несколько самолетов, подбиты несколько военных кораблей, турецкий эсминец «Kocatepe», то конечно, никто не погиб... Для сбора оливок на Кипре СССР предоставил: РКР пр.58 «Грозный» ЧФ КР пр.68-бис «Жданов» ЧФ БПК пр.61 «Красный Кавказ» ЧФ БПК пр.61 «Красный Крым» ЧФ БПК пр.1134А «Адмирал Нахимов» СФ БПК пр.1134А «Адмирал Макаров» СФ ЭМ пр.56 «Пламенный» ЧФ ЭМ пр.56 «Напористый» ЧФ ЭМ пр.56 «Бывалый» ЧФ СДК пр.773 «СДК-82» ЧФ (средний ДЕСАНТНЫЙ корабль) СКР пр.50 «Куница» ЧФ СКР пр50 «Пантера» ЧФ СКР пр.50 «СКР-77» ЧФ МПК пр.1124 «МПК- 147» ЧФ МТЩ пр.266М «Радист» ЧФ МТЩ пр.266М «Контр-адмирал Першин» (к-л Малышев) ПБПЛ пр.310 «Федор Видяев» РЭК «Абакан» «МБ-130» РФС «Лама» ТН «Ленинград» ТН «Десна» ТН «Красноводск» Подводные лодки – дизельные не менее 10 в основном из 69 БПЛ под командованием капитана 1 ранга И.Н.Паргамона и атомные.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 тра, 2020 00:21, всього редагувалось 3 разів.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Институт статистики Турции опубликовал свежие данные об итогах продажи жилья в Турецкой республике. Результаты интересные, но неудивительные: пандемия внесла более чем существенные изменения в жизнь людей. Без комментариев. Обработано и сведено в таблицу по материалам: http://www.tuik.gov.tr/Start.do
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 тра, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).