Додано: Суб 16 тра, 2020 19:23

BIGor написав: Туреччина - це друга Рашка. До всіх своїх сусідів чіпляються, половину Кіпру анексували, кусок Сирії відкусили, курдів - гноблять... Як можна їх підтримувати своїм гаманцем? Туреччина - це друга Рашка. До всіх своїх сусідів чіпляються, половину Кіпру анексували, кусок Сирії відкусили, курдів - гноблять... Як можна їх підтримувати своїм гаманцем?

не територіальна, не мовна, і не політична

отримує грошей більше, ніж пенсіонер в Україні.

принизлива

гадаю, що ви про те і не знаєте - повинна була бути анексія Кіпру

на три частини

Зауважу, що на території ТРПК мешкають і мешкали етнічні (!!!) турки.

Підтримувати гаманцем Туреччину НЕ треба

34 000 000 000 доларів США.

Читаючи майже кожного дня київську гілку - звертаю увагу на тексти форумчанина- завжди все ОК.Тому треба відповісти на ці тези.1. Я би не сказав, що Туреччина - "друга" Рашка. За населенням - 83 000 000 - так. У Раші офіційно повідомляють про 140 000 000, але аналітики, вивчаючи кількість виборців, приходять до цифри в 90 000 000.2. Туреччина межує з(морем), Болгарією, Грецією, Сирією, Іраком, Іраном, Вірменією та Грузією. З жодною з цих країн - виключаючи за певними обставинами Сирію - вона "не чіпляється" та не має ніяких проблем. Кордон із Сирією, яку окупувала Раша - то проблема. Проблема) - з Сирії прийнято майже 4 000 000 біженців - після того, як до кордонів почали рухатися -- ще 1 500 000 біженців - Туреччина почала намагатися захистити СВІЙ (НЕ ЧИЙСЬ, А СВІЙ) кордон - організувавши "смугу безпеки" на території Сирії - для сирійців () на якій за планом вдалося б розселити ці 1 500 000 біженців. Утримання біженців - кожному виплачують по 850 лір (це більше середньої пенсії в Україні) - несе величезне навантаження на бюджет країни.(!!!), та ще й коженЯкби не втручання РФ в Сирію - питання не було би зовсім. Так само, якби не втручання РФ в Україну - питань не було би зовсім - з ОДНІЄЮ ВЕЛИКОЮ РІЗНИЦЕЮ - ТУРЕЧЧИНА НЕ ВЕДЕ БОЙОВИХ ДІЙ НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ. І втрати становлять на сьогодні 50 турецьких бійців (їх тут називають "герої-мученики"), а не 5 000 українських хлопців - вічна їм пам"ять. Гинуть кожен день...3. З Кіпром історія цікава. Я гадаю, Ви знаєте, що то була колонія Великої Британії, якій Велика Британія надала незалежність, ЗАЛИШИВШИ ЗА СОБОЮ ЧАСТИНУ ТЕРИТОРІЇ (на півдні) КІПРУ - там база Великої Британії, яка за площею займає майже 10% території. Нагадю ще, що у 1918-1920 роках саме Велика Британія вела війну разом із Грецією проти Осьманської імперії і на завтра вже повинен був бути відбутися штурм столиці. Мироваугода - Туреччина втратила і території, і всі (!!!) острови - вони відійшли Греції. Навіть ті, що знаходяться на відстані в 5 км від берегів Туреччини та за 500 км (!!!) від берегів Греції. Коли навкруги Кіпру курсували РАДЯНСЬКІ крейсери та радянські підводні човни () - Туреччина ввела вйска на північну частину Кіпру. Так Кіпр і залишився поділеним: Північну (невизнана ТРПК), Центральну та Південну (Велика Британія).Це погано? Безумовно!Це питання раджу обговорити з жителями Молдови, Придністровської Молдавської Республіки, Абхазії, Південної Осетії, Азербайджану, Нагірного Карабаху, Автономної республіки Крим, Донецької області України, Луганської області України.Під час збройного конфлікту було знищено 30 000 турків (на війні із РФ на сьогодні вже знищено 15 000 українських громадян - цивільних та військових, і війна продовжується вже 6 років, і за оцінкою експертів буде ще продовжуватися ще 60).4. Про курдів писати не буду - я їх не бачив і майже нічого не знаю. Чому когось курди хвилюють - я не знаю. Там якась давня історія. Мені здається, що більше нас повина турбувати не проблема курдів, а жахлива на сьогодні доля кримсько-татарського народу в АРК. І це - між іншим - громадяни України... і їм немає місця на своїй старовинній етнічній території... І сидять по тюрмах на чужині.... Не до курдів якось...5.- країна за ЗВР - десяте місце в світі, під час пандемії витратила ДЕРЖАВА на підтримку своїх громадян - підкреслюю своїх громадян - на підтримку -(тридцять чотиридоларів США)Своїх. А не запозичених у МВФ.Пан- як бачите, не все так погано... А тези Ваші реально цікаві. Я вдячний. Особливо, якщо придивитися до питань ретельно...