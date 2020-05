Додано: Суб 16 тра, 2020 22:05

Краткую историю сопротивления на Кипре можно прочитать тут.

Цитата: "Постоянный представитель Турции в ООН посол Феридун Синирлиоглу направил в ООН Письмо протеста от 9 октября по поводу того, чтоуказали, что они проводилив период(примечание мое: за 10 лет!!!) и что проблема Кипра не была проблемой "вторжения и оккупации".Источник:Diyalog GazetesiВо время конфликта на Кипре СССР направил к берегам Кипра свою флотилию и подводные лодки.Возможно, я преувеличиваю и они были направлены для сбора оливок.Цитата: "Советское посольство в Никозие являлось самым большим в этой части Средиземного моря, численность его персонала была больше чем в любом из советских посольств в Каире, Тегеране и Бейруте. Сложный коммуникационный центр связывал кипрское посольство с Москвой и советским средиземноморским флотом, а так же с двумя советскими разведывательными судами, которые контролировали радио-переговоры у израильского побережья."Цитата: "Поступило распоряжение начальника Главного штаба ВМФ: КУГ № 1 в составе РКР «Грозный» и БПК «Красный Кавказ» срочно сняться с якорей и занять линию дозора западнее Кипра; ЭМ «Пламенному» стать на бочку № 03 в непосредственной близости от острова на юге; тральщику «Контр-адмирал Першин» - в точку № 55 севернее Кипра; КПУГ-2 в составе БПК «Адмирал Нахимов» и «Адмирал Макаров» из 64-й точки перейти в восточную 12-ю; РЭК «Абакан» из района п. Пирей перейти к Кипру."Крым и ЧФ РФ в Крыму ничего не напоминает?И да, я согласен, если было сбито несколько самолетов, подбиты несколько военных кораблей, турецкий эсминец «Kocatepe», то конечно,Для сбора оливок на Кипре СССР предоставил:РКР пр.58 «Грозный» ЧФКР пр.68-бис «Жданов» ЧФБПК пр.61 «Красный Кавказ» ЧФБПК пр.61 «Красный Крым» ЧФБПК пр.1134А «Адмирал Нахимов» СФБПК пр.1134А «Адмирал Макаров» СФЭМ пр.56 «Пламенный» ЧФЭМ пр.56 «Напористый» ЧФЭМ пр.56 «Бывалый» ЧФСДК пр.773 «СДК-82» ЧФ (среднийкорабль)СКР пр.50 «Куница» ЧФСКР пр50 «Пантера» ЧФСКР пр.50 «СКР-77» ЧФМПК пр.1124 «МПК- 147» ЧФМТЩ пр.266М «Радист» ЧФМТЩ пр.266М «Контр-адмирал Першин» (к-л Малышев)ПБПЛ пр.310 «Федор Видяев»РЭК «Абакан»«МБ-130»РФС «Лама»ТН «Ленинград»ТН «Десна»ТН «Красноводск»Подводные лодки – дизельные не менее 10 в основном из 69 БПЛ под командованием капитана 1 ранга И.Н.Паргамона