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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:50
clientage написав:
А де Монтенегро?
Чорногорію наш дохтор Незнай забракував))) його джип не витримає таких поїздок, розсиплеться в горах)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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