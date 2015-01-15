Чорногорію наш дохтор Незнай забракував))) його джип не витримає таких поїздок, розсиплеться в горах)))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:50
Чорногорію наш дохтор Незнай забракував))) його джип не витримає таких поїздок, розсиплеться в горах)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:39
Нерухомість на курортах Албанії
Апартаменти за 25000 євро!!!!
Треба купляти, доки дешево!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:56
Я гадаю, що Монтенегро там, де воно є.
Я в Чорногорії ніколи не був - то на відміну від гнійних смітників, що інколи гадять на гілці, не маючи до неї ніякого відношення - нічого й не пишу.
Хоча ні - один раз писав про Чорногорію - мабуть рік тому - розповідь про життя та ціни були від мене на цій гілці - родина дітей мого родича живе в Чорногорії.
Я вже той текст не пам"ятаю, але не все намазано маслом.
На сьогодні із молодого подружжя у чоловіка немає роботи, працює тільки жінка.
Дитина - синочок - народилася в Чорногорії - мешкають там вже років 5.
Цікаво, що на роботу в Чорногорії влашутвали голову родини його товарищі по університету - так ось, на сьогодін вони всі вже працюють в Іспанії - виїхали в Іспанію.
Таким чином, з Чорногорією все не дуже просто...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:24
Сподобалася фраза: тому вони часто влазять до різних конфліктів.
Якщо говорити правду, то є одна країна в Європі, яка побила всі рекорди з того питання.
І виходу із ситуації - на думку Віталія Портнікова - немає. При чому "немає" від слова "немає".
Подобається, чи ні, але Турецька Республіка Північного Кіпру існує багато десятиліть (!!!) "де факто" - населена турками-кіпріотами і звісно там всі турецькою мовою. Було би дивно, якщо говорили б іншою, вірно?
Трохи спілкуюся із українкою, яка там мешкає - на Північному Кіпрі. Наші люди є всюди...
Живуть люди, чого ж...
Цікаві факти сказала:
- самі гарні пляжі - на територі ТРПК.
- самі цікаві історичні та археологічні об"єкти - на території ТРПК.
- самі гарні умови для життя у порівнянні із іншю частиною Кіпру - на ТРПК. В обігу в основному турецька ліра, але паралельно "ходять" британські фунти, ойро та долари. І не просто "ходять" їх треба весь ча маті із собою, тому що в одному місці треба розплатитися турецькими лірами, а в іншому - вже британськими фунтами.
- дуже швидко будуть.
- дуже низька якість. На Кіпр минулого року літаком з Києва прилетів син приятеля - запрошений як експерт з будівництва - сам займається дизайном та архітектурою - має завршені проекти ресторацій та житлвроих і офісних приміщень в Києві, Дніпрі, Харкові - так ось він "мацав руками" та роздивлявся зразки житлових комплексів, які пропнувалися нашим киянам для купівлі - поставив оцінку "3" (ТРИ) і сказав, що в такому вигляді він би ніколи не зміг здати замовнику в Києві, Дніпрі або Харкові об"єкт: стіни криві, кути стін криві, штукатурка неякісна. Від якості був просто у розпачі.
- я був запрошений проаналізувати інвестиційний Договір на житло - був вражений кілкістю "підводних каменів", які ставлять інвестора/покупця в край невигідне становище.
Якщо проектувати на Туреччину:
- купують ГОТОВЕ житло, яке можа помацати руками і купити або сьогодні, або вже завтра. Нарямоу без всяких юридичних консультатнів (на Кіпрі обов"язково - вартість "послуг" - 2000 ойро) та нотаріусів. Все - прерогатива держави.
- якщо купують на етапі фундамену, то у того забудовника, який має готові реалізовані проекти - ось їх можна помацати руками та прийняти рішення. Все небезпечно.
Я маю і зараз на руках інвестиційний Договір на житло на Північному Кіпрі.
Що скидається на очі:
- укладено на англійській та російській мовах, які не є офіціними мовами на ТРПК.
- договір укладено зі фізичною особою, про яку є тільки відомість про ім"я, прізвище та номер паспорта.
- в Договорі квартира вартістью в 120 000 ойро (!!!) зазанчена як "житлове приміщення" без вказування того, що саме за житлове приміщення, та які його параметри. Це може бути і напнутий полієтелин над каркасом із металевого дрота.
- Карколомні умови оплати:
а) при затримці щомісячної оплати з будь-яких причин - нараховується пеня у розмірі 14% річних по ойро.
б) при затримці оплати на термін більше 3-х місяців - Договір вважається розірваним без повернення інвестованих грошей.
в) термін дії Договру та закінчення "житлового приміщення" - 6 (шість) років!!!!
г) якщо станом на липень 2024 року замовник не знайде "житлового приміщення" взагалі - він повинен на протязі 24 днів (днів, Карл!) письмово повідомити першу сторону Договору. В разі не повідомлення - Договір вважаєтсья виконаним та претензії не приймаються.
д) якщо замовник-інвестор виявить у готовому "житловому приміщенні" недоробки - як то: відсутній дах або унітаз, він повинен повідомити письмово виконавця на протязі 24 днів та виконавцю надається 90 (!!!) днів на усунення недоліків.
є) Інвестор наперед погоджується з ВІДМОВОЮ від судового рзхгляду спірних питань та погоджується на Третейский суд.
Мені здається, що варто згадати прислів"я:
"Не тратьте, куме, сили!"
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
|