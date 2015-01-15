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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:50

  clientage написав:А де Монтенегро?

Чорногорію наш дохтор Незнай забракував))) його джип не витримає таких поїздок, розсиплеться в горах)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:39

Нерухомість на курортах Албанії

https://albguest.com/nedvizhimost/prodazha


Треба купляти, доки дешево!!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:56

  clientage написав:А де Монтенегро?


Я гадаю, що Монтенегро там, де воно є.
Я в Чорногорії ніколи не був - то на відміну від "неадекватів" (так вказується інколи при їх блокуванні модераторами), що весь час вставляють свої "5 копійок" на гілці, не маючи до неї ніякого відношення - нічого й не пишу.
Хоча ні - один раз писав про Чорногорію - мабуть рік тому - розповідь про життя та ціни були від мене на цій гілці - родина дітей мого родича живе в Чорногорії.
Я вже той текст не пам"ятаю, але не все намазано маслом.
На сьогодні із молодого подружжя у чоловіка немає роботи (звільнений до пандемії), працює тільки жінка.
Дитина - синочок - народилася в Чорногорії - мешкають там вже років 5.
Цікаво, що на роботу в Чорногорії влашутвали голову родини його товарищі по університету - так ось, на сьогодін вони всі вже працюють в Іспанії - виїхали в Іспанію.
Таким чином, з Чорногорією все не дуже просто...
На сьогодні маю інформацію з "перших" рук від приятелів або їх дітей, які мешкають в Швеції (купили трикімнатну квартиру за 350 000 ойро в кредит на 20 років і вже так "стали на ноги", що планують купити додатково щось в Іспанії), Ірландії, Чорногорії, Іспанії, США, Німеччині, Польщі. Планується виїзд мого у минулому підлеглого в Словаччину (вчить інтесивно словацьку мову, має вже запрошення на роботу за фахом).
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 тра, 2020 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:24

  BIGor написав:Дякую за розгорнуту відповідь. На мою думку, Туречиині заважає її минуле як Османська Імперія, тому вони часто влязять до різних конфліктів.
По темі, продивився багато відео по Кіпру та Північному Кіпру (окупованому), на півночі нерухомість в 2 рази дешевша! Але є нюьанси з логістикою туди, і роботи там для наших немає, і турецька мова всюди, замість грецької/англійської на півдні.


Сподобалася фраза: тому вони часто влазять до різних конфліктів.
Якщо говорити правду, то є одна країна в Європі, яка побила всі рекорди з того питання.
І виходу із ситуації - на думку Віталія Портнікова - немає. При чому "немає" від слова "немає".

Подобається, чи ні, але Турецька Республіка Північного Кіпру існує багато десятиліть (!!!) "де факто" - населена турками-кіпріотами і звісно там всі турецькою мовою. Було би дивно, якщо говорили б іншою, вірно?

Трохи спілкуюся із українкою, яка там мешкає - на Північному Кіпрі. Наші люди є всюди...
Живуть люди, чого ж...

Цікаві факти сказала:
- самі гарні пляжі - на території ТРПК, а не на території "основного Кіпру".
- самі цікаві історичні та археологічні об"єкти - на території ТРПК.
- самі гарні умови для життя у порівнянні із іншою частиною Кіпру - на ТРПК. В обігу в основному турецька ліра, але паралельно "ходять" британські фунти, ойро та долари. І не просто "ходять", їх треба весь час маті із собою, тому що в одному місці треба розплатитися турецькими лірами, а в іншому - вже британськими фунтами.
- дуже швидко будують.
- дуже низька якість. На Кіпр минулого року літаком з Києва прилетів син приятеля - запрошений як експерт з будівництва - сам займається дизайном та архітектурою - має завершені проекти ресторацій та житловоих і офісних приміщень в Києві, Дніпрі, Харкові - так ось він "мацав руками" та роздивлявся зразки житлових комплексів, які пропнувалися нашим киянам для купівлі - поставив оцінку "3" (ТРИ) і сказав, що в такому вигляді він би ніколи не зміг здати замовнику в Києві, Дніпрі або Харкові об"єкт: стіни криві, кути стін криві, штукатурка неякісна. Від якості був просто у розпачі.
- я був запрошений проаналізувати інвестиційний Договір на житло - був вражений кількістю "підводних каменів", які ставлять інвестора/покупця в край невигідне становище.

Якщо проектувати на Туреччину:
- в Туреччині купують ГОТОВЕ житло, яке можа помацати руками і купити або сьогодні, або вже завтра. Напряму без всяких юридичних консультантів (на Кіпрі обов"язково - вартість "послуг" - 2000 ойро) та нотаріусів. Все - прерогатива держави.
- якщо купують на етапі фундаменту, то у того забудовника, який має готові реалізовані проекти - ось їх можна помацати руками та прийняти рішення. Все небезпечно.

Я маю і зараз на руках інвестиційний Договір на житло на Північному Кіпрі.
Що скидається на очі:
- укладено на англійській та російській мовах, які не є офіціними мовами на ТРПК.
- договір укладено зі фізичною особою, про яку є тільки відомість про ім"я, прізвище та номер паспорта.
- в Договорі квартира вартістью в 120 000 ойро (!!!) зазначена як "житлове приміщення" без вказування того, що саме за житлове приміщення, та які його параметри. Це може бути і напнутий поліетелен над каркасом із металевого дрота.
- Карколомні умови оплати:
а) при затримці щомісячної оплати з будь-яких причин - нараховується пеня у розмірі 14% річних по ойро.
б) при затримці оплати на термін більше 3-х (чи 6-ти, не хочеться шукати Договір) місяців - Договір вважається розірваним без повернення інвестованих грошей.
в) термін дії Договору та закінчення "житлового приміщення" - 6 (шість) років!!!!
г) якщо станом на липень 2024 року замовник не знайде "житлового приміщення" взагалі - він повинен на протязі 24 днів (днів, Карл!) письмово повідомити першу сторону Договору. В разі не повідомлення - Договір вважаєтсья виконаним та претензії не приймаються.
д) якщо замовник-інвестор виявить у готовому "житловому приміщенні" недоробки - як то: відсутній дах або унітаз, він повинен повідомити письмово виконавця на протязі 24 днів та виконавцю надається 90 (!!!) днів на усунення недоліків.
є) Інвестор наперед погоджується з ВІДМОВОЮ від судового розгляду спірних питань та погоджується на Третейский суд, тобто проти нього буде працювати місцевий "товариш".

Мені здається, що варто згадати прислів"я:
"Не тратьте, куме, сили!"
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:11

  akurt написав:Таким чином, з Чорногорією все не дуже просто.

Проте в Туреччині - "все чудово" .
Особливо з роботою для понаїхів-немусульман.
Акурт писав раніше, до пандемії, що роботи для приїжджих в Туреччині - немає!

Невже щось помінялось?

А небогатим пенсам краще сидіти (???) в Албанії, за 200 м від моря апартаменти за 25 000 євро! Супер! Дешевше, ніж "вторинка" в Києві!

Апартаменти за 25000 євро!!!!

https://prian.ru/albania/lowprice/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:42

  Frant написав:Проте в Туреччині - "все чудово" .


Не все "чудово". І за ті гроші, що ви написали, Вам в найближчі 70 років нічого не купити навіть в бідній Албанії... Бо важко буде продати один із хрущиків, куплений в 2015 під здачу орендарям за 42 000 доларів, і в ремонт якого було вкладено 6000+800 доларів... щей о орендар виїхав... От же дійсно нервова ситуація... Тут кожен біситися почне.... так що я вас розумію...

Але про Туреччину, в якій Ви не були останні 45 років, і найближчі 45 років теж не будете - Ви праві.
Щойно я попав у халепу.
Пішов у пекарню за рогом будинка купити білий батон - 1,5 ліри або менше 6 гривень - ціна.
Поки мені від пічі діставали батон (а пекарь вкладав у піч туди нові порції тіста), я засунув руку у кишеню шортів та витяг - не дивлячись особливо - 2 монетки: 1 ліра та 50 копійок (коруші).
Разом 1,5 ліри.
Беру пакет із білим батоном - тільки хотів відходити, а продавець говорить:
- Sir! Вы дали мне одну монету в 2 евро, а мне нужна монета в 1 лиру...
Вот "попадалово"...
(ліворуч монета в 2 ойро, праворуч - монета в 50 корушів)
Зображення
Для доводки: 1 ойро приблизно 7,5 лір або монета в 2 ойро =15 лір. Прийшлося витягнути із кишені шортів купюру в 5 лір (20 гривень) та отримати здачу в 3,5 ліри монетами... Але й вони згодилися: купив пачку "рукавів" дял запікання в пічі баранини - жінка буде запікати. Пригодилися 3,5 ліри... Ще й "здачу" дівчина дала якусь - але я не брав решту...
Правду сказав Семен Гулак-Артемовський: "Таке мале - а вже турок!"
Дикі вони...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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