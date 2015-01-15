Чорногорію наш дохтор Незнай забракував))) його джип не витримає таких поїздок, розсиплеться в горах)))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:50
Чорногорію наш дохтор Незнай забракував))) його джип не витримає таких поїздок, розсиплеться в горах)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:39
Нерухомість на курортах Албанії
Треба купляти, доки дешево!!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:56
Я гадаю, що Монтенегро там, де воно є.
Я в Чорногорії ніколи не був - то на відміну від "неадекватів" (так вказується інколи при їх блокуванні модераторами), що весь час вставляють свої "5 копійок" на гілці, не маючи до неї ніякого відношення - нічого й не пишу.
Хоча ні - один раз писав про Чорногорію - мабуть рік тому - розповідь про життя та ціни були від мене на цій гілці - родина дітей мого родича живе в Чорногорії.
Я вже той текст не пам"ятаю, але не все намазано маслом.
На сьогодні із молодого подружжя у чоловіка немає роботи (звільнений до пандемії), працює тільки жінка.
Дитина - синочок - народилася в Чорногорії - мешкають там вже років 5.
Цікаво, що на роботу в Чорногорії влашутвали голову родини його товарищі по університету - так ось, на сьогодін вони всі вже працюють в Іспанії - виїхали в Іспанію.
Таким чином, з Чорногорією все не дуже просто...
На сьогодні маю інформацію з "перших" рук від приятелів або їх дітей, які мешкають в Швеції (купили трикімнатну квартиру за 350 000 ойро в кредит на 20 років і вже так "стали на ноги", що планують купити додатково щось в Іспанії), Ірландії, Чорногорії, Іспанії, США, Німеччині, Польщі. Планується виїзд мого у минулому підлеглого в Словаччину (вчить інтесивно словацьку мову, має вже запрошення на роботу за фахом).
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 тра, 2020 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:24
Сподобалася фраза: тому вони часто влазять до різних конфліктів.
Якщо говорити правду, то є одна країна в Європі, яка побила всі рекорди з того питання.
І виходу із ситуації - на думку Віталія Портнікова - немає. При чому "немає" від слова "немає".
Подобається, чи ні, але Турецька Республіка Північного Кіпру існує багато десятиліть (!!!) "де факто" - населена турками-кіпріотами і звісно там всі турецькою мовою. Було би дивно, якщо говорили б іншою, вірно?
Трохи спілкуюся із українкою, яка там мешкає - на Північному Кіпрі. Наші люди є всюди...
Живуть люди, чого ж...
Цікаві факти сказала:
- самі гарні пляжі - на території ТРПК, а не на території "основного Кіпру".
- самі цікаві історичні та археологічні об"єкти - на території ТРПК.
- самі гарні умови для життя у порівнянні із іншою частиною Кіпру - на ТРПК. В обігу в основному турецька ліра, але паралельно "ходять" британські фунти, ойро та долари. І не просто "ходять", їх треба весь час маті із собою, тому що в одному місці треба розплатитися турецькими лірами, а в іншому - вже британськими фунтами.
- дуже швидко будують.
- дуже низька якість. На Кіпр минулого року літаком з Києва прилетів син приятеля - запрошений як експерт з будівництва - сам займається дизайном та архітектурою - має завершені проекти ресторацій та житловоих і офісних приміщень в Києві, Дніпрі, Харкові - так ось він "мацав руками" та роздивлявся зразки житлових комплексів, які пропнувалися нашим киянам для купівлі - поставив оцінку "3" (ТРИ) і сказав, що в такому вигляді він би ніколи не зміг здати замовнику в Києві, Дніпрі або Харкові об"єкт: стіни криві, кути стін криві, штукатурка неякісна. Від якості був просто у розпачі.
- я був запрошений проаналізувати інвестиційний Договір на житло - був вражений кількістю "підводних каменів", які ставлять інвестора/покупця в край невигідне становище.
Якщо проектувати на Туреччину:
- в Туреччині купують ГОТОВЕ житло, яке можа помацати руками і купити або сьогодні, або вже завтра. Напряму без всяких юридичних консультантів (на Кіпрі обов"язково - вартість "послуг" - 2000 ойро) та нотаріусів. Все - прерогатива держави.
- якщо купують на етапі фундаменту, то у того забудовника, який має готові реалізовані проекти - ось їх можна помацати руками та прийняти рішення. Все небезпечно.
Я маю і зараз на руках інвестиційний Договір на житло на Північному Кіпрі.
Що скидається на очі:
- укладено на англійській та російській мовах, які не є офіціними мовами на ТРПК.
- договір укладено зі фізичною особою, про яку є тільки відомість про ім"я, прізвище та номер паспорта.
- в Договорі квартира вартістью в 120 000 ойро (!!!) зазначена як "житлове приміщення" без вказування того, що саме за житлове приміщення, та які його параметри. Це може бути і напнутий поліетелен над каркасом із металевого дрота.
- Карколомні умови оплати:
а) при затримці щомісячної оплати з будь-яких причин - нараховується пеня у розмірі 14% річних по ойро.
б) при затримці оплати на термін більше 3-х (чи 6-ти, не хочеться шукати Договір) місяців - Договір вважається розірваним без повернення інвестованих грошей.
в) термін дії Договору та закінчення "житлового приміщення" - 6 (шість) років!!!!
г) якщо станом на липень 2024 року замовник не знайде "житлового приміщення" взагалі - він повинен на протязі 24 днів (днів, Карл!) письмово повідомити першу сторону Договору. В разі не повідомлення - Договір вважаєтсья виконаним та претензії не приймаються.
д) якщо замовник-інвестор виявить у готовому "житловому приміщенні" недоробки - як то: відсутній дах або унітаз, він повинен повідомити письмово виконавця на протязі 24 днів та виконавцю надається 90 (!!!) днів на усунення недоліків.
є) Інвестор наперед погоджується з ВІДМОВОЮ від судового розгляду спірних питань та погоджується на Третейский суд, тобто проти нього буде працювати місцевий "товариш".
Мені здається, що варто згадати прислів"я:
"Не тратьте, куме, сили!"
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:11
Проте в Туреччині - "все чудово" .
Особливо з роботою для понаїхів-немусульман.
Акурт писав раніше, до пандемії, що роботи для приїжджих в Туреччині - немає!
Невже щось помінялось?
А небогатим пенсам краще сидіти (???) в Албанії, за 200 м від моря апартаменти за 25 000 євро! Супер! Дешевше, ніж "вторинка" в Києві!
Апартаменти за 25000 євро!!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:42
Не все "чудово". І за ті гроші, що ви написали, Вам в найближчі 70 років нічого не купити навіть в бідній Албанії... Бо важко буде продати один із хрущиків, куплений в 2015 під здачу орендарям за 42 000 доларів, і в ремонт якого було вкладено 6000+800 доларів... щей о орендар виїхав... От же дійсно нервова ситуація... Тут кожен біситися почне.... так що я вас розумію...
Але про Туреччину, в якій Ви не були останні 45 років, і найближчі 45 років теж не будете - Ви праві.
Щойно я попав у халепу.
Пішов у пекарню за рогом будинка купити білий батон - 1,5 ліри або менше 6 гривень - ціна.
Поки мені від пічі діставали батон (а пекарь вкладав у піч туди нові порції тіста), я засунув руку у кишеню шортів та витяг - не дивлячись особливо - 2 монетки: 1 ліра та 50 копійок (коруші).
Разом 1,5 ліри.
Беру пакет із білим батоном - тільки хотів відходити, а продавець говорить:
- Sir! Вы дали мне одну монету в 2 евро, а мне нужна монета в 1 лиру...
Вот "попадалово"...
(ліворуч монета в 2 ойро, праворуч - монета в 50 корушів)
Для доводки: 1 ойро приблизно 7,5 лір або монета в 2 ойро =15 лір. Прийшлося витягнути із кишені шортів купюру в 5 лір (20 гривень) та отримати здачу в 3,5 ліри монетами... Але й вони згодилися: купив пачку "рукавів" дял запікання в пічі баранини - жінка буде запікати. Пригодилися 3,5 ліри... Ще й "здачу" дівчина дала якусь - але я не брав решту...
Правду сказав Семен Гулак-Артемовський: "Таке мале - а вже турок!"
Дикі вони...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
|