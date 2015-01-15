Додано: Пон 18 тра, 2020 09:24

BIGor написав: Дякую за розгорнуту відповідь. На мою думку, Туречиині заважає її минуле як Османська Імперія, тому вони часто влязять до різних конфліктів.

По темі, продивився багато відео по Кіпру та Північному Кіпру (окупованому), на півночі нерухомість в 2 рази дешевша! Але є нюьанси з логістикою туди, і роботи там для наших немає, і турецька мова всюди, замість грецької/англійської на півдні. Дякую за розгорнуту відповідь. На мою думку, Туречиині заважає її минуле як Османська Імперія,По темі, продивився багато відео по Кіпру та Північному Кіпру (окупованому), на півночі нерухомість в 2 рази дешевша! Але є нюьанси з логістикою туди, і роботи там для наших немає, і турецька мова всюди, замість грецької/англійської на півдні.

можа помацати руками

які не є офіціними мовами на ТРПК.

без повернення інвестованих грошей.

Сподобалася фраза:Якщо говорити правду, то є одна країна в Європі, яка побила всі рекорди з того питання.І виходу із ситуації - на думку Віталія Портнікова - немає. При чому "" від слова "немає".Подобається, чи ні, але Турецька Республіка Північного Кіпру існує багато десятиліть (!!!) "де факто" - населена-кіпріотами і звісно там всі турецькою мовою. Було би дивно, якщо говорили б іншою, вірно?Трохи спілкуюся із українкою, яка там мешкає - на Північному Кіпрі. Наші люди є всюди...Живуть люди, чого ж...Цікаві факти сказала:- самі гарні пляжі - на території ТРПК, а не на території "основного Кіпру".- самі цікаві історичні та археологічні об"єкти - на території ТРПК.- самі гарні умови для життя у порівнянні із іншою частиною Кіпру - на ТРПК. В обігу в основному турецька ліра, але паралельно "ходять" британські фунти, ойро та долари. І не просто "ходять", їх треба весь час маті із собою, тому що в одному місці треба розплатитися турецькими лірами, а в іншому - вже британськими фунтами.- дуже швидко будують.- дуже низька якість. На Кіпр минулого року літаком з Києва прилетів син приятеля - запрошений як експерт з будівництва - сам займається дизайном та архітектурою - має завершені проекти ресторацій та житловоих і офісних приміщень в Києві, Дніпрі, Харкові - так ось він "мацав руками" та роздивлявся зразки житлових комплексів, які пропнувалися нашим киянам для купівлі - поставив оцінку "3" (ТРИ) і сказав, що в такому вигляді він би ніколи не зміг здати замовнику в Києві, Дніпрі або Харкові об"єкт: стіни криві, кути стін криві, штукатурка неякісна. Від якості був просто у розпачі.- я був запрошений проаналізувати інвестиційний Договір на житло - був вражений кількістю "підводних каменів", які ставлять інвестора/покупця в край невигідне становище.Якщо проектувати на Туреччину:- в Туреччині купують ГОТОВЕ житло, якеі купити або сьогодні, або вже завтра. Напряму без всяких юридичних консультантів (на Кіпрі обов"язково - вартість "послуг" - 2000 ойро) та нотаріусів. Все - прерогатива держави.- якщо купують на етапі фундаменту, то у того забудовника, який має готові реалізовані проекти - ось їх можна помацати руками та прийняти рішення. Все небезпечно.Я маю і зараз на руках інвестиційний Договір на житло на Північному Кіпрі.Що скидається на очі:- укладено на англійській та російській мовах,- договір укладено зі фізичною особою, про яку є тільки відомість про ім"я, прізвище та номер паспорта.- в Договорі квартира вартістью в 120 000 ойро (!!!) зазначена як "житлове приміщення" без вказування того, що саме за житлове приміщення, та які його параметри. Це може бути і напнутий поліетелен над каркасом із металевого дрота.- Карколомні умови оплати:а) при затримці щомісячної оплати з будь-яких причин - нараховується пеня у розмірі 14% річних по ойро.б) при затримці оплати на термін більше 3-х (чи 6-ти, не хочеться шукати Договір) місяців - Договір вважається розірванимв) термін дії Договору та закінчення "житлового приміщення" - 6 (шість) років!!!!г) якщо станом на липень 2024 року замовник не знайде "житлового приміщення" взагалі - він повинен на протязі 24 днів (днів, Карл!) письмово повідомити першу сторону Договору. В разі не повідомлення - Договір вважаєтсья виконаним та претензії не приймаються.д) якщо замовник-інвестор виявить у готовому "житловому приміщенні" недоробки - як то: відсутній дах або унітаз, він повинен повідомити письмово виконавця на протязі 24 днів та виконавцю надається 90 (!!!) днів на усунення недоліків.є) Інвестор наперед погоджується з ВІДМОВОЮ від судового розгляду спірних питань та погоджується на Третейский суд, тобто проти нього буде працювати місцевий "товариш".Мені здається, що варто згадати прислів"я:"Не тратьте, куме, сили!"