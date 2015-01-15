Чорногорію наш дохтор Незнай забракував))) його джип не витримає таких поїздок, розсиплеться в горах)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:50
Чорногорію наш дохтор Незнай забракував))) його джип не витримає таких поїздок, розсиплеться в горах)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:39
Нерухомість на курортах Албанії
Треба купляти, доки дешево!!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:56
Я гадаю, що Монтенегро там, де воно є.
Я в Чорногорії ніколи не був - то на відміну від "неадекватів" (так вказується інколи при їх блокуванні модераторами), що весь час вставляють свої "5 копійок" на гілці, не маючи до неї ніякого відношення - нічого й не пишу.
Хоча ні - один раз писав про Чорногорію - мабуть рік тому - розповідь про життя та ціни були від мене на цій гілці - родина дітей мого родича живе в Чорногорії.
Я вже той текст не пам"ятаю, але не все намазано маслом.
На сьогодні із молодого подружжя у чоловіка немає роботи (звільнений до пандемії), працює тільки жінка.
Дитина - синочок - народилася в Чорногорії - мешкають там вже років 5.
Цікаво, що на роботу в Чорногорії влашутвали голову родини його товарищі по університету - так ось, на сьогодін вони всі вже працюють в Іспанії - виїхали в Іспанію.
Таким чином, з Чорногорією все не дуже просто...
На сьогодні маю інформацію з "перших" рук від приятелів або їх дітей, які мешкають в Швеції (купили трикімнатну квартиру за 350 000 ойро в кредит на 20 років і вже так "стали на ноги", що планують купити додатково щось в Іспанії), Ірландії, Чорногорії, Іспанії, США, Німеччині, Польщі. Планується виїзд мого у минулому підлеглого в Словаччину (вчить інтесивно словацьку мову, має вже запрошення на роботу за фахом).
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 тра, 2020 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:24
Сподобалася фраза: тому вони часто влазять до різних конфліктів.
Якщо говорити правду, то є одна країна в Європі, яка побила всі рекорди з того питання.
І виходу із ситуації - на думку Віталія Портнікова - немає. При чому "немає" від слова "немає".
Подобається, чи ні, але Турецька Республіка Північного Кіпру існує багато десятиліть (!!!) "де факто" - населена турками-кіпріотами і звісно там всі турецькою мовою. Було би дивно, якщо говорили б іншою, вірно?
Трохи спілкуюся із українкою, яка там мешкає - на Північному Кіпрі. Наші люди є всюди...
Живуть люди, чого ж...
Цікаві факти сказала:
- самі гарні пляжі - на території ТРПК, а не на території "основного Кіпру".
- самі цікаві історичні та археологічні об"єкти - на території ТРПК.
- самі гарні умови для життя у порівнянні із іншою частиною Кіпру - на ТРПК. В обігу в основному турецька ліра, але паралельно "ходять" британські фунти, ойро та долари. І не просто "ходять", їх треба весь час маті із собою, тому що в одному місці треба розплатитися турецькими лірами, а в іншому - вже британськими фунтами.
- дуже швидко будують.
- дуже низька якість. На Кіпр минулого року літаком з Києва прилетів син приятеля - запрошений як експерт з будівництва - сам займається дизайном та архітектурою - має завершені проекти ресторацій та житловоих і офісних приміщень в Києві, Дніпрі, Харкові - так ось він "мацав руками" та роздивлявся зразки житлових комплексів, які пропнувалися нашим киянам для купівлі - поставив оцінку "3" (ТРИ) і сказав, що в такому вигляді він би ніколи не зміг здати замовнику в Києві, Дніпрі або Харкові об"єкт: стіни криві, кути стін криві, штукатурка неякісна. Від якості був просто у розпачі.
- я був запрошений проаналізувати інвестиційний Договір на житло - був вражений кількістю "підводних каменів", які ставлять інвестора/покупця в край невигідне становище.
Якщо проектувати на Туреччину:
- в Туреччині купують ГОТОВЕ житло, яке можа помацати руками і купити або сьогодні, або вже завтра. Напряму без всяких юридичних консультантів (на Кіпрі обов"язково - вартість "послуг" - 2000 ойро) та нотаріусів. Все - прерогатива держави.
- якщо купують на етапі фундаменту, то у того забудовника, який має готові реалізовані проекти - ось їх можна помацати руками та прийняти рішення. Все небезпечно.
Я маю і зараз на руках інвестиційний Договір на житло на Північному Кіпрі.
Що скидається на очі:
- укладено на англійській та російській мовах, які не є офіціними мовами на ТРПК.
- договір укладено зі фізичною особою, про яку є тільки відомість про ім"я, прізвище та номер паспорта.
- в Договорі квартира вартістью в 120 000 ойро (!!!) зазначена як "житлове приміщення" без вказування того, що саме за житлове приміщення, та які його параметри. Це може бути і напнутий поліетелен над каркасом із металевого дрота.
- Карколомні умови оплати:
а) при затримці щомісячної оплати з будь-яких причин - нараховується пеня у розмірі 14% річних по ойро.
б) при затримці оплати на термін більше 3-х (чи 6-ти, не хочеться шукати Договір) місяців - Договір вважається розірваним без повернення інвестованих грошей.
в) термін дії Договору та закінчення "житлового приміщення" - 6 (шість) років!!!!
г) якщо станом на липень 2024 року замовник не знайде "житлового приміщення" взагалі - він повинен на протязі 24 днів (днів, Карл!) письмово повідомити першу сторону Договору. В разі не повідомлення - Договір вважаєтсья виконаним та претензії не приймаються.
д) якщо замовник-інвестор виявить у готовому "житловому приміщенні" недоробки - як то: відсутній дах або унітаз, він повинен повідомити письмово виконавця на протязі 24 днів та виконавцю надається 90 (!!!) днів на усунення недоліків.
є) Інвестор наперед погоджується з ВІДМОВОЮ від судового розгляду спірних питань та погоджується на Третейский суд, тобто проти нього буде працювати місцевий "товариш".
Мені здається, що варто згадати прислів"я:
"Не тратьте, куме, сили!"
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:11
Проте в Туреччині - "все чудово" .
Особливо з роботою для понаїхів-немусульман.
Акурт писав раніше, до пандемії, що роботи для приїжджих в Туреччині - немає!
Невже щось помінялось?
А небогатим пенсам краще сидіти (???) в Албанії, за 200 м від моря апартаменти за 25 000 євро! Супер! Дешевше, ніж "вторинка" в Києві!
Апартаменти за 25000 євро!!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:42
Про роботу Ви праві: akurt завжди дає ТОЧНУ перевірену інформацію: БЕЗ ЗНАННЯ МОВИ на роботу не беруть. Хіба що танцювати в масовці в готелі... Але там зарплата мала: не більше 800 ойро на місяць+проживання+харчування.
Що то за гроші для такого лендлорда, як Ви: прибуток від двох хрущиків раніше складав 2х4500 гривень і відчували себе справжнім київським паном...
Зараз біда... Безгрошів"я... Нервуєтеся...
Без знання мови візьмуть на роботу тільки в Албанії, Румунії, Угорщині, Польщі, Латвії, Литві, Естонії, Німеччині, Словаччіні, Словенії, Італії, Австрії, Болгарії...
Так що всі шляхи для пана Frant'a є відкритими...
Не все "чудово".
Але про Туреччину, в якій пан Frant не був останні 45 років, і найближчі 45 років теж не буде - Він правий. Все дуже погано.
Щойно я попав у халепу.
Пішов щойно у пекарню за рогом будинка купити білий батон - 1,5 ліри або менше 6 гривень - ціна.
Поки мені від пічі діставали батон (а пекарь вкладав у піч туди нові порції тіста), я засунув руку у кишеню шортів та витяг - не дивлячись особливо - 2 монетки: 1 ліра та 50 копійок (коруші).
Разом 1,5 ліри.
Беру пакет із білим батоном - тільки хотів відходити, а продавець говорить:
- Sir! Вы дали мне одну монету в 2 евро, а мне нужна монета в 1 лиру...
Вот "попадалово"...
(ліворуч монета в 2 ойро, праворуч - монета в 50 корушів)
Для доводки: 1 ойро приблизно 7,5 лір або монета в 2 ойро =15 лір. Прийшлося витягнути із кишені шортів купюру в 5 лір (20 гривень) та отримати здачу в 3,5 ліри монетами...
Правду сказав Семен Гулак-Артемовський: "Таке мале - а вже турок!"
Дикі вони...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 тра, 2020 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:08
пан екс-доцент пропонує вчити турецьку мову, щоб їхати працювати в Туреччину???
Знайшов що пропонувати!
Є високорозвинуті країни. І саме їхні мови варто вчити і їхати туди.
Туреччина не входити в їхнє число.
До речі, коли пан Акурт буде продавати свою неліквідну курортну квартиру?
Вже очевидно, що "дорожаю" на курортне житло не буде, а податки для іноземних Буратін - турки можуть ввести в будь який момент.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:17
Біситься сердешний... Боже, ну як же важко людині живеться... То біда...
Я писав інше: треба вміти працювати ГОЛОВОМ, а не НОГОМ.
Тут люди живуть та працюють дистанційно, отримуючи доляри на картки банків.
Наприклад, родина, з якою я товаришую:
- чоловік працює "тестером" в ІТ-компанії та отримує на картку 1000 долярів щомісяця.
- жінка дає уроки Скайпом та отримує 50 доларів за 1 урок.
Вам, пане Франте, те й не насниться, бо забули Григорія Сковороду:
"Треба вміти працювати ГОЛОВОМ, а не НОГОМ".
Про податки на нерухомість в Туреччині: є такий податок і на відміну від України платять всі без виключення за будь-яку нерухомість - щорічно я плачу 120 лір (приблизно 450 гривень).
В цьому році ще не платив.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 тра, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:32
Найцікавіше було би почути про трансформацію екс-доцента, винахідника фотонних паровозів, в ріелтора.
Який на продажах квартир і незаконного відчуження землі заробив стартовий капітал.
Ні?
Долярчик вже 3 роки б,ється над цим заданням, і ніяк...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:35
Що, жабка давить? Ріелтором бути добре - не розумію, чого не працюєте... Спробуйте.
Читайте поради, як стати багатим, не від справжнього труженика пана Долярчика, який собі горбом заробив на власну квартиру, а від іншої особи.
За останню прозорливість пана Франта про погрози ввести шалений податок на квартиру akurt'a негайно поставив "+" єдин пан - знаний фахівець із податків на закордонну нерухомість. Останні 15 років наполегливо роздруковував Договори на оренду комерційної нерухомості, яка йому не належить, але папери витягував із прінтера досить вдало, так вдало, що за 40 (СОРОК, КАРЛ!) років життя в Києві не зміг накопичити собі на купівлю квартири у Києві - має відсоток власності на площу квартири на декілька квадратних метрів - в квартирі тещі.
Цікаві люди...
Але до пана Долярчика їм - буквально - як до Києва рачки...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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