Є Болгарія, врешті-решт.
Не Туреччиною єдиною!))))
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:32
Є Болгарія, врешті-решт.
Не Туреччиною єдиною!))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:07
Раз Франт сказал в Болгарию - всем в Болгарию!
Ну и в Албанию!
Чел дело говорит!
Не теряем время!
"Вперёд, орлы!... А я за вами. Я грудью постою ... за вашими спинами!"
(из к/ф "Суворов", 1941) - призыв начать какое-л. сомнительное дело.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:37
Так що з податками резидента Туреччини, так і нема відповіді від "удальонщика"?!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:43
Що Вас те так турбує - "удальонщиком" в цьому житті Вам вже не бути...
Вам - перестрибнути паркан городу свояка під Тернополем - та оточувати кавалєрками Кийов...
І слухайте Франта - що там у Вас за майно
продайте той підвал в Бучі - зафіксуйте збитки - є такий фінансовий прийом для хВахівців із нерухомості - і в Албанію!
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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